Берлін стримано ставиться до закликів про перемир'я в Газі

Керівниця МЗС ФРН Бербок наголосила, що боротьба проти тероризму має важливе значення. Водночас багато країн ЄС рішуче підтримали заклик генсека ООН про гуманітарне припинення вогню в Газі.

Німеччина в рамках дискусії в Євросоюзі стримано відреагувала на заклики до гуманітарного припинення вогню в Секторі Гази. Це випливає зі зробленої в понеділок, 23 жовтня, заяви глава МЗС ФРН Анналена Бербок (Annalena Baerbock) під час зустрічі з колегами з країн ЄС у Люксембурзі. "Боротьба проти тероризму має суттєве значення. Ми бачимо, що масовані ракетні удари по Ізраїлю тривають. Ми не зможемо обмежити гуманітарну катастрофу, якщо тероризм із Гази триватиме. Мир і безпека для Ізраїлю і палестинців настане, коли тероризм буде переможено", - заявила урядовиця, цитує інформагенція AFP.

Заклик до оголошення гуманітарного перемир'я між Ізраїлем і терористичним угрупованням ХАМАС пролунав на міжнародній конференції з Близького Сходу в Каїрі 21 жовтня. Його підтримав генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш. Відтоді в Євросоюзі точиться дискусія про те, чи слід країнам ЄС приєднатися до закликів про гуманітарне припинення вогню в Секторі Гази.

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Брак одностайності в Євросоюзі

Іспанія, Бельгія, Нідерланди та Ірландія рішуче підтримали заклик Гутерріша. Іспанія, яка нині головує за ротацією в ЄС, заявила, що європейці мають "висловитися одним голосом". Водночас Австрія та Чехія поділяють позицію Німеччини.

Верховний представник ЄС із зовнішньої політики і безпеки Жозеп Боррель заявив, що особисто він вважає гуманітарне припинення вогню необхідним, щоб забезпечити доступ і розподіл у Газі гуманітарної допомоги. "Це настійно необхідно, оскільки майже половина жителів Сектора Гази була змушена покинути свої будинки", - пояснив він.

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Позиція головного дипломата ЄС Борреля

За словами Борреля, зараз важливо забезпечити в Газі функціонування систем енергопостачання та опріснення морської води, а також наявність палива, тому що інакше лікарні не зможуть працювати далі. Припинення вогню необхідне і для повернення заручників, наголосив глава європейської дипломатії.

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Боррель наголосив, що ракетні обстріли ХАМАСу мають припинитися, а заручників мають звільнити. Такі кроки є частиною будь-якого кроку до деескалації, переконаний він. "А згодом потрібно буде подумати про те, як відродити близькосхідний мирний процес", - зазначив Жозеп Боррель.

Інші теми конференції в Люксембурзі

Крім ситуації на Близькому Сході, міністри закордонних справ країн ЄС обговорювали й інші теми, зокрема подальше постачання систем ППО та гуманітарної допомоги в Україну, яка обороняється від російської збройної агресії, і напружену ситуацію у відносинах між Вірменією та Азербайджаном.