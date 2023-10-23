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Берлін стримано ставиться до закликів про перемир'я в Газі

Олександр Куницький | Сергій Ромашенко
23 жовтня 2023 р.

Керівниця МЗС ФРН Бербок наголосила, що боротьба проти тероризму має важливе значення. Водночас багато країн ЄС рішуче підтримали заклик генсека ООН про гуманітарне припинення вогню в Газі.

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Глава МЗС ФРН Анналена Бербок на конференції глав МЗС країн ЄС у Люксембурзі
Глава МЗС ФРН Анналена Бербок на конференції глав МЗС країн ЄС у ЛюксембурзіФото: Thomas Koehler/photothek/IMAGO

Німеччина в рамках дискусії в Євросоюзі стримано відреагувала на заклики до гуманітарного припинення вогню в Секторі Гази. Це випливає зі зробленої в понеділок, 23 жовтня, заяви глава МЗС ФРН Анналена Бербок (Annalena Baerbock) під час зустрічі з колегами з країн ЄС у Люксембурзі. "Боротьба проти тероризму має суттєве значення. Ми бачимо, що масовані ракетні удари по Ізраїлю тривають. Ми не зможемо обмежити гуманітарну катастрофу, якщо тероризм із Гази триватиме. Мир і безпека для Ізраїлю і палестинців настане, коли тероризм буде переможено", - заявила урядовиця, цитує інформагенція AFP.

Заклик до оголошення гуманітарного перемир'я між Ізраїлем і терористичним угрупованням ХАМАС пролунав на міжнародній конференції з Близького Сходу в Каїрі 21 жовтня. Його підтримав генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш. Відтоді в Євросоюзі точиться дискусія про те, чи слід країнам ЄС приєднатися до закликів про гуманітарне припинення вогню в Секторі Гази.

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Брак одностайності в Євросоюзі

Іспанія, Бельгія, Нідерланди та Ірландія рішуче підтримали заклик Гутерріша. Іспанія, яка нині головує за ротацією в ЄС, заявила, що європейці мають "висловитися одним голосом". Водночас Австрія та Чехія поділяють позицію Німеччини.

Верховний представник ЄС із зовнішньої політики і безпеки Жозеп Боррель заявив, що особисто він вважає гуманітарне припинення вогню необхідним, щоб забезпечити доступ і розподіл у Газі гуманітарної допомоги. "Це настійно необхідно, оскільки майже половина жителів Сектора Гази була змушена покинути свої будинки", - пояснив він.

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Позиція головного дипломата ЄС Борреля

За словами Борреля, зараз важливо забезпечити в Газі функціонування систем енергопостачання та опріснення морської води, а також наявність палива, тому що інакше лікарні не зможуть працювати далі. Припинення вогню необхідне і для повернення заручників, наголосив глава європейської дипломатії.

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Боррель наголосив, що ракетні обстріли ХАМАСу мають припинитися, а заручників мають звільнити. Такі кроки є частиною будь-якого кроку до деескалації, переконаний він. "А згодом потрібно буде подумати про те, як відродити близькосхідний мирний процес", - зазначив Жозеп Боррель.

Інші теми конференції в Люксембурзі

Крім ситуації на Близькому Сході, міністри закордонних справ країн ЄС обговорювали й інші теми, зокрема подальше постачання систем ППО та гуманітарної допомоги в Україну, яка обороняється від російської збройної агресії, і напружену ситуацію у відносинах між Вірменією та Азербайджаном.

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