Берлін засудив вирок білоруському журналісту Протасевичу

"Вирок Роману Протасевичу - ще один приклад безжального придушення білоруським режимом демократичних сил та незалежних ЗМІ". Так прокоментували в міністерстві закордонних справ Німеччини на запит DW рішення суду в Мінську, який присудив у середу, 3 травня, колишньому головному редактору Telegram-каналу Nexta вісім років позбавлення волі.

Уряд Німеччини вимагає від влади Білорусі припинити систематичні репресії та звільнити політичних в'язнів, кількість яких, зазначається у коментарі МЗС ФРН, вже перевищила 1400 людей.

Справа Nexta та літак Ryanair

Судовий процес у справі каналу Nexta почався у лютому 2023 року. Окрім Протасевича, у справі фігуруали засновник Nexta Степан Путіло та колишній редактор Telegram-каналу Ян Рудик. Засновника каналу засудили до 20 років позбавлення волі, а Рудика - до 19 років. Вони перебувають за кордоном, їх судили заочно.

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Романа Протасевича затримали в Мінську 23 травня 2021 року, коли білоруські диспетчери змусили літак авіакомпанії Ryanair, на якому він летів з Афін до Вільнюса, екстрено сісти в аеропорту через повідомлення про "мінування". Як пізніше встановило розслідування Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO), повідомлення про бомбу було свідомо хибним і було доведене до відома екіпажу за вказівкою високопосадовців Білорусі.

На борту тоді перебувала і подруга Протасевича - громадянка Росії Софія Сапега, яку також затримали. У травні 2022 року суд у Білорусі засудив її до шести років колонії у справі про "розпалювання ворожнечі". У квітні цього року в Білорусі запустили процедуру повернення Сапеги в Росію.

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