  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Контрнаступ ЗСУ
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
ПолітикаНімеччина

Берлін подовжить розміщення ЗРК Patriot у Польщі

Олена Перепадя
2 год. тому

ЗРК Patriot з Німеччини перебуватимуть у Польщі до кінця року. Подовження розміщення систем у 2024 році поки не планується.

https://p.dw.com/p/4UvlL
ЗРК Patriot
Німецькі ЗРК Patriot лишаються у Польщі до кінця рокуФото: Ryo Masuyama/Jiji Press/dpa/picture alliance

Міністерство оборони Німеччини має намір подовжити розгортання німецьких військових, дислокованих у Польщі, з системами Patriot. Берлін запропонував Варшаві продовжити спершу заплановане максимально на пів року стаціонування трьох німецьких ЗРК попередньо до кінця року, повідомили у відомстві у вівторок, 8 серпня.

ЗРК Patriot з німецькими військовими дислокуються у Замості з січня. Тим самим вони сприяють захисту польського повітряного простору і посиленню протиповітряної оборони НАТО на східному фланзі Альянсу.

Згідно з повідомленням міністерства, міністр оборони Борис Пісторіус (Boris Pistorius) заявив, що своєю пропозицією Німеччина "бере до уваги потреби безпеки наших польських друзів". "Ми продовжуємо стояти поруч з вами як надійний партнер", - заявив Пісторіус. Під час свого нещодавнього візиту до Замостя він "переконався в тісній співпраці на місцях між збройними силами" і побачив, як німецько-польські відносини "покращилися в результаті цього спільного проєкту".

Читайте також:  На що здатен ЗРК Patriot, який Україна отримала від Німеччини

Подовження розміщення систем Patriot у Польщі у 2024 році поки не планується, заявили в міноборони ФРН.

ЗРК Patriot є, по суті, інтегрованим комплексом протиповітряної оборони. Система охоплює територію у радіусі до 68 кілометрів. Її радар може одночасно відстежувати до 50 цілей та вражати п'ять із них. Залежно від версії, ракети-перехоплювачі можуть досягати висоти понад двох кілометрів і вражати цілі на відстані до 160 кілометрів. За даними американського Центру стратегічних та міжнародних досліджень, для експлуатації кожної установки потрібно близько 90 військовослужбовців.

Нагадаємо, після того, як у листопаді 2022 року у польському прикордонні упала російська ракета, Берлін запропонував Варшаві розмістити там системи протиракетної оборони Patriot з Німеччини. Варшава ж виступила за розміщення цих ЗРК на заході України, однак ця ідея не знайшла підтримки Берліна. 

Patriot проти "Кинджала"

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Берлін пообіцяв Києву додаткові ракети до Patriot

Німеччина пообіцяла Україні додаткові ракети до ЗРК Patriot

Німеччина пообіцяла Україні додаткові ракети до ЗРК Patriot

Україна отримає від Німеччини ще 64 керовані ракети для системи ППО Patriot, пообіцяв міністр оборони ФРН Борис Пісторіус. За його словами, боєприпаси мають надійти негайно.
Конфлікти16 червня 2023 р.
Пропустити розділ Топтема

Топтема

ЗРК Patriot

Берлін подовжить розміщення ЗРК Patriot у Польщі

Політика2 год. тому
1 стор. з 2
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Традиційне весілля у Таджикистані

Таджикистан: багатоженство як спосіб виживання жінок

Таджикистан: багатоженство як спосіб виживання жінок

Суспільство6 год. тому
Канцлер Олаф Шольц під час відвідин контингенту Бундесверу в Нігері у травні 2022 року

Путч у Нігері: новий осередок конфлікту РФ із Заходом?

Путч у Нігері: новий осередок конфлікту РФ із Заходом?

Суспільство9 год. тому
external

Розповіді очевидців удару РФ по Покровську

Розповіді очевидців удару РФ по Покровську

Конфлікти12 год. тому02:48 хв.
Збір врожаю в Україні, Миколаївщина, 2022

Експорт зерна з України через Хорватію: реалістично чи ні?

Експорт зерна з України через Хорватію: реалістично чи ні?

Політика14 год. тому
Демонстрація на підтримку регулювання орендної плати у Берліні

Житло у ФРН. Скільки коштує оренда та чи легко його знайти

Житло у ФРН. Скільки коштує оренда та чи легко його знайти

Суспільство7 серпня 2023 р.
Участь Китаю німецькі оглядачі називають головним успіхом конференції у Саудівській Аравії, огляд німецької преси

"Сигнал на адресу Путіна": преса про конференцію у Джидді

"Сигнал на адресу Путіна": преса про конференцію у Джидді

Політика7 серпня 2023 р.
На головну сторінку