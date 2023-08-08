Берлін подовжить розміщення ЗРК Patriot у Польщі

ЗРК Patriot з Німеччини перебуватимуть у Польщі до кінця року. Подовження розміщення систем у 2024 році поки не планується.

Міністерство оборони Німеччини має намір подовжити розгортання німецьких військових, дислокованих у Польщі, з системами Patriot. Берлін запропонував Варшаві продовжити спершу заплановане максимально на пів року стаціонування трьох німецьких ЗРК попередньо до кінця року, повідомили у відомстві у вівторок, 8 серпня.

ЗРК Patriot з німецькими військовими дислокуються у Замості з січня. Тим самим вони сприяють захисту польського повітряного простору і посиленню протиповітряної оборони НАТО на східному фланзі Альянсу.

Згідно з повідомленням міністерства, міністр оборони Борис Пісторіус (Boris Pistorius) заявив, що своєю пропозицією Німеччина "бере до уваги потреби безпеки наших польських друзів". "Ми продовжуємо стояти поруч з вами як надійний партнер", - заявив Пісторіус. Під час свого нещодавнього візиту до Замостя він "переконався в тісній співпраці на місцях між збройними силами" і побачив, як німецько-польські відносини "покращилися в результаті цього спільного проєкту".

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Подовження розміщення систем Patriot у Польщі у 2024 році поки не планується, заявили в міноборони ФРН.

ЗРК Patriot є, по суті, інтегрованим комплексом протиповітряної оборони. Система охоплює територію у радіусі до 68 кілометрів. Її радар може одночасно відстежувати до 50 цілей та вражати п'ять із них. Залежно від версії, ракети-перехоплювачі можуть досягати висоти понад двох кілометрів і вражати цілі на відстані до 160 кілометрів. За даними американського Центру стратегічних та міжнародних досліджень, для експлуатації кожної установки потрібно близько 90 військовослужбовців.

Нагадаємо, після того, як у листопаді 2022 року у польському прикордонні упала російська ракета, Берлін запропонував Варшаві розмістити там системи протиракетної оборони Patriot з Німеччини. Варшава ж виступила за розміщення цих ЗРК на заході України, однак ця ідея не знайшла підтримки Берліна.