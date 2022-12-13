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Голова комітету Бундестагу ФРН з оборони Марі-Аґнес Штрак-Ціммерман
Голова комітету Бундестагу ФРН з оборони Марі-Аґнес Штрак-ЦіммерманФото: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance
ПолітикаНімеччина

Берлін назвав точну кількість поставлених Україні САУ

Валерій Сааков | Євгенія Наконечна
3 год. тому

Україна отримала від Німеччини вже 24 САУ PzH 2000, повідомила представниця Бундестагу. Утім, про передачу німецьких сучасних танків поки не йдеться.

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Голова комітету Бундестагу ФРН з оборони Марі-Аґнес Штрак-Ціммерман (Marie-Agnes Strack-Zimmermann) назвала актуальне число переданих Україні від ФРН окремих систем озброєнь. Про це вона заявила ввечері понеділка, 12 грудня, в ефірі німецького телеканалу RTL. За її словами, Німеччина доставила в Україну додаткове озброєння.

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"Були додатково надані самохідні артилерійські установки (йдеться про німецьку САУ PzH 2000. - Ред.), наразі загалом 24 одиниці", - сказала посадовиця. Також Україні нададуть ще шість-сім зенітних самохідних установок Gepard, додала Штрак-Ціммерман.

Посадовиця також запевнила, що вона особисто схвально ставиться до необхідності передачі Україні сучасних бойових німецьких танків та БМП, про що Київ вже давно просить Берлін, але постійно отримує відмову. "Це було б вкрай необхідно. Також більше немає жодних причин не робити цього", - переконана посадовиця.

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив в ефірі німецького телеканалу ARD, що не розуміє лінію поведінки Берліна, який погодився надати Україні САУ, але чомусь відмовляється передати інші бойові машини, як-от танки чи БМП.

Так само посол України в Німеччині Олексій Макеєв заявив, що отримав обіцянки від німецького уряду щодо подальших поставок зброї.

Як повідомлялося, 12 грудня в Словаччині неподалік від українського кордону запрацював центр з обслуговування та ремонту німецької бойової техніки, переданої Берліном Києву. Раніше ремонт такої техніки проводився в Литві.

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