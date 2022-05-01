Берлін наполягає на нафтовому ембарго проти Москви

24 лютого Росія розв'язала повномасштабну війну проти України.

Читайте новини та статті про війну, зокрема хроніку подій в Україні за другу половину дня 1 травня.

На цій сторінці (оновлюється) DW стежить за новинами понеділка, 2 травня (час київський).

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Міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок (Annalena Baerbock) заявила, що Німеччина наполягає на запровадженні нафтового ембарго щодо Росії у рамках шостого пакета санкцій ЄС. Як зазначила політикиня в інтерв'ю суспільно-правовому мовнику ARD, ще кілька тижнів тому було відомо, що негайні енергетичні санкції не могли протривати і місяць, але тепер до цього підготувалися, тож є можливість витримувати санкції проти Росії навіть протягом багатьох років. "Ми також проводимо кампанію всередині ЄС за те, щоб тепер вся Європа відмовилася від нафти згідно з шостим пакетом санкцій ЄС", - додала Бербок. Санкції можуть скасувати лише після того, як Росія повністю виведе свої війська з України, наголосила вона.

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Росія не підганятиме "штучно" термін завершення бойових дій в Україні до 9-го травня, заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров в інтерв'ю італійській телекомпанії Mediaset. "Наші військові не підганятимуть штучно свої дії під якусь дату, включаючи День перемоги", - сказав Лавров, якого цитує "Інтерфакс". Як зазначив російський міністр, 9-те травня відзначатиметься в Росії "урочисто (…), як це робимо завжди". На тлі цього Лавров визнав, що "в Радянському Союзі була традиція - обов'язково до якогось свята зробити щось велике, гучне". Натомість нинішнє російське керівництво концентруватиме свої дії в Україні "виключно" на завданнях, оголошених раніше Кремлем, додав Лавров.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський повідомляв, що Москва зменшила кількість техніки на військовому параді 9 травня через втрати в Україні.

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