Берлін надав Києву дві пускові установки ЗРК Patriot

Окрім ЗРК Patriot, Україна отримає від ФРН, зокрема, 10 гусеничних всюдиходів, шість броньованих тягачів та дрони.

Дві пускові установки зенітного ракетного комплексу Patriot увійшли до нового пакета військової допомоги, який Україні надала Німеччина.

Як повідомляється на сайті уряду ФРН у середу, 9 серпня, до пакета, крім ЗРК Patriot, увійшли 10 гусеничних всюдиходів підвищеної прохідності Bandvagn 206, п'ять машин прикордонної охорони, шість броньованих тягачів MAN HX81 та шість напівпричепів, два автонавантажувачі та чотири розвідувальні дрони VECTOR.

Крім того, Німеччина надала Україні 6525 снарядів калібру 155 міліметрів, 100 кулеметів MG5, 1163 біноклів, 40 тисяч аптечок, 20 тисяч захисних окулярів для військовослужбовців і матеріали для знешкодження вибухонебезпечних предметів.

До теперішнього часу в розпорядженні України було всього два комплекси ЗРК Patriot. Один із них Київ отримав від США, інший надала Німеччина спільно з Нідерландами.

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