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КонфліктиНімеччина

Берлін може покарати РФ санкціями за псевдовибори в окупації

Валерій Сааков | Микита Жолквер
11 вересня 2023 р.

У відповідь на псевдовибори в окупованих українських регіонах Берлін може вдатися до розширення санкцій проти Москви, наголосили в МЗС ФРН.

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МЗС Німеччини
МЗС НімеччиниФото: Karsten Ghadimi

Міністерство закордонних справ Німеччини не виключає запровадження санкцій проти організаторів фейкових виборів на окупованих Росією територіях України та кандидатів, які на них висувалися. Відповідну заяву зробив у понеділок, 11 вересня, речник німецького дипломатичного відомства, передає інформагенція dpa.

За його словами, запровадження таких обмежувальних заходів є "цілком можливим". Однак речник МЗС ФРН зазначив, що такі санкції насамперед будуть обговорюватися "на європейському рівні".

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На додачу речник МЗС ФРН запевнив: "Ми не визнаємо результати таких фейкових виборів, так само як не визнаємо незаконні анексії Росією (українських територій. - Ред.)".

ФРН не визнає вибори на території Росії

Крім того, офіційний Берлін критично оцінює процедуру голосування під час місцевих і регіональних виборів 8-10 вересня і на території самої Росії. "У минулі роки і - особливо сильно - після початку агресивної війни проти України російський режим крок за кроком систематично скасував свободу друку і право на проведення зборів, - відповів речник на питання кореспондента DW. - У публічному просторі домінують політична цензура, пропаганда і дезінформація, а багатьох кандидатів, які критикували політику російського уряду чи навіть агресивну війну Росії проти України, взагалі не було допущено до виборів".

Це означає, додав Фішер, що росіяни не мали можливості для вільного вибору і результати голосування є не вираженням їхнього справжнього волевиявлення, а способом російського режиму підтвердити діючу систему влади. "Повідомлення про виборчі маніпуляції перед і під час проведення виборів, той факт, що на виборчі дільниці не були допущені незалежні спостерігачі, - пояснив він, - ясно показують, що про вільні та чесні вибори в Росії не може бути й мови".

Берлін про президентську кампанію в Росії 2024 року

Чи означає це, що - якщо ситуація не зміниться на краще - офіційний Берлін не визнає результати також і президентських виборів у Росії, що заплановані на березень 2024 року, а Володимира Путіна називатиме надалі не законно обраним президентом, а правителем Росії, як Олександра Лукашенка - після невизнаних Німеччиною виборів 2020 року - правителем Білорусі?

Себастьян Фішер відповів на це питання DW так: "Я не хочу будувати домисли щодо виборів наступної весни та рамкових умов, у яких вони проходитимуть. Якщо в таких же рамкових умовах, як зараз, то оцінка федерального уряду вам відома".

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Нагадаємо, раніше Берлін, ЄС, США та Київ засудили проведення так званого "голосування" на захоплених РФ територіях України. Україна вже закликала міжнародну спільноту не визнавати вибори й запровадити нові санкції проти відповідальних за їхнє проведення. Крім того, Київ пообіцяв суворо покарати всіх причетних до цього "волевиявлення". 

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