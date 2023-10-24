Шмигаль: ФРН готує зимовий пакет допомоги на 1,4 млрд євро

Новий зимовий пакет допомоги від Німеччини покликаний посилити українську протиповітряну оборону і вартуватиме 1,4 мільярда євро, повідомив прем'єр Денис Шмигаль під час форуму у Берліні.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розкрив суму нового зимового пакета допомоги Україні від Німеччини. За даними Шмигаля, пакет передбачається на загальну суму 1,4 мільярда євро. Про це Шмигаль написав у вівторок, 24 жовтня, в соцмережі X (колишня Twitter).

"Німеччина готує зимовий пакет допомоги Україні на 1,4 мільярда євро, у який зокрема увійдуть засоби ППО. Вдячний канцлеру Олафу Шольцу та всьому німецькому народу за підтримку!" - написав Шмигаль на полях 6-го німецько-українського економічного форуму в Берліні.

Раніше цього місяця міністерство оборони Німеччини повідомляло про підготовку нового зимового пакета допомоги для України на суму близько одного мільярда євро, до якого мали увійти додаткові ЗРК Patriot та IRIS-T, а також зенітні самохідні установки Gepard.

Ціль цього пакета - захист критично важливої інфраструктури України, наголошували в міноборони ФРН.

Нагадаємо, у рамках форуму в Берліні було досягнуто угод про створення спільного підприємства між німецьким виробником озброєнь - компанією Rheinmetall та українською держкомпанією "Українська оборонна промисловість", яку утворили на базі колишнього "Укроборонпрому".

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У 2023 році на фінансування ініціативи з розбудови безпекового потенціалу України Німеччина заклала 5,4 мільярда євро. Торік на ці цілі було виділено два мільярди євро. За ці кошти фінансується військова допомога Києву.

У липні уряд Німеччини обіцяв, що до 2027 року на військову допомогу Україні буде виділено ще близько 10,5 мільярда євро.