 Бережемо ялинки: альтернативи зрізанню дерев (28.12.2021) | Усі сюжети | DW | 28.12.2021

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Усі сюжети

Бережемо ялинки: альтернативи зрізанню дерев (28.12.2021)

Любите Різдво та Новий рік, але не хочете зрізати ялинку? Ось кілька еко-альтернатив, аби зберегти дерева.

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