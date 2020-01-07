Бережемо ялинки: альтернативи зрізанню дерев (28.12.2021)

Святкування Різдва в Україні: сім дискусійних питань

Чому в Україні святкують Різдво 7 січня? Чому неправильно казати "католицьке" Різдво, якщо це свято відзначають 25 грудня? DW відповідає на ці та інші запитання стосовно одного із найважливіших християнських свят.