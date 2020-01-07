Бережемо ялинки: альтернативи зрізанню дерев (28.12.2021)

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.
Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.
Любите Різдво та Новий рік, але не хочете зрізати ялинку? Ось кілька еко-альтернатив, аби зберегти дерева.
Чому в Україні святкують Різдво 7 січня? Чому неправильно казати "католицьке" Різдво, якщо це свято відзначають 25 грудня? DW відповідає на ці та інші запитання стосовно одного із найважливіших християнських свят.
Поради німецьких експертів допоможуть вам не помилитися з вибором ялинки і зробити так, щоб вона довго тішила вас.
© 2021 Deutsche Welle |
Захист даних |
Legal notice |
Contact
| Мобільна версія