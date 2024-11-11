Берлін: Путін може скористатися перехідним періодом у США

Очільниця МЗС Німеччини Бербок закликала керівництво своєї країни збільшити допомогу Києву, оскільки президент РФ Путін може використати період переходу влади у США для посилення бойових дій в України.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок попередила в понеділок, 11 листопада, що президент Росії Володимир Путін може скористатися перехідним періодом у США після виборів, щоб посилити перевагу Москви в Україні. У зв'язку з цим вона закликала Берлін та Європу збільшити допомогу Києву.

"У нас немає часу чекати до весни", - заявила Бербок на конференції в Берліні, цитує AFP. "Зараз саме той перехідний період, якого Путін чекав і до якого готувався". Як підкреслюють в агенції, перемога Дональда Трампа на виборах у США поставила під сумнів подальшу підтримку Вашингтоном Києва, в той час, як Росія вже досягла певних успіхів в Україні.

Бербок: Війна досягла нової фази

За словами міністерки, війна Росії проти України перебуває на вирішальному етапі, і українські системи протиповітряної оборони вкрай потребують зміцнення.

Напередодні виборів у США "на Київ було здійснено більше атак дронами , ніж будь-коли раніше, і це були цілеспрямовані удари по столиці", зазначила Бербок, додавши, що "війна досягла нової фази".

Вона закликала Німеччину збільшити витрати на оборону України, зокрема для захисту від російських дронів. Крім того, встановлена ​​військовим альянсом НАТО ціль у два відсотки ВВП на оборону "більше не є достатньою в поточній ситуації", зауважила міністерка.

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Щоб зменшити політичну невизначеність і розчистити шлях для ухвалення бюджету на наступний рік, Бербок закликала до ясності щодо графіку майбутніх виборів у ФРН. Після розпаду коаліційного уряду, канцлер Олаф Шольц спочатку обіцяв провести вотум довіри в середині січня, що мало б привести до виборів наприкінці березня - на пів року раніше, ніж планувалося. Однак, реагуючи на заклики швидше розв'язати кризу, він заявив, що готовий провести голосування ще цього року.