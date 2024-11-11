Берлін: Путін може скористатися перехідним періодом у США

Берлін: Путін може скористатися перехідним періодом у США11 листопада 2024 р.
Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок попередила в понеділок, 11 листопада, що президент Росії Володимир Путін може скористатися перехідним періодом у США після виборів, щоб посилити перевагу Москви в Україні. У зв'язку з цим вона закликала Берлін та Європу збільшити допомогу Києву.
"У нас немає часу чекати до весни", - заявила Бербок на конференції в Берліні, цитує AFP. "Зараз саме той перехідний період, якого Путін чекав і до якого готувався". Як підкреслюють в агенції, перемога Дональда Трампа на виборах у США поставила під сумнів подальшу підтримку Вашингтоном Києва, в той час, як Росія вже досягла певних успіхів в Україні.
Бербок: Війна досягла нової фази
За словами міністерки, війна Росії проти України перебуває на вирішальному етапі, і українські системи протиповітряної оборони вкрай потребують зміцнення.
Напередодні виборів у США "на Київ було здійснено більше атак дронами , ніж будь-коли раніше, і це були цілеспрямовані удари по столиці", зазначила Бербок, додавши, що "війна досягла нової фази".
Вона закликала Німеччину збільшити витрати на оборону України, зокрема для захисту від російських дронів. Крім того, встановлена військовим альянсом НАТО ціль у два відсотки ВВП на оборону "більше не є достатньою в поточній ситуації", зауважила міністерка.
Німеччина в очікуванні дострокових виборів до Бундестагу
Щоб зменшити політичну невизначеність і розчистити шлях для ухвалення бюджету на наступний рік, Бербок закликала до ясності щодо графіку майбутніх виборів у ФРН. Після розпаду коаліційного уряду, канцлер Олаф Шольц спочатку обіцяв провести вотум довіри в середині січня, що мало б привести до виборів наприкінці березня - на пів року раніше, ніж планувалося. Однак, реагуючи на заклики швидше розв'язати кризу, він заявив, що готовий провести голосування ще цього року.