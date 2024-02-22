Бербок закликала РФ негайно припинити війну в Україні

Глава МЗС Німеччини звернулася до свого колеги Лаврова під час зустрічі міністрів закордонних справ G20 в Бразилії. Перед цим вона також різко розкритикувала президента РФ Путіна.

Міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок (Annalena Baerbock) закликала главу МЗС РФ Сергія Лаврова до припинення війни Росії проти Україні на зустрічі міністрів закордонних справ країн Великої двадцятки (G20) в Ріо-де-Жанейро, повідомляє агентство dpa в середу, 21 лютого.

"Якщо вам дороги людські життя, якщо вам дорогий ваш власний народ, російські діти й молодь, ви повинні негайно припинити цю війну", - заявила глава МЗС Німеччини, звертаючись безпосередньо до свого російського колеги Сергія Лаврова, який сидів через два місця зліва від неї, уточнює агентство. "Якби Росія припинила цю війну зараз, то завтра шлях до миру і справедливості був би широко відкритий", - додала Бербок.

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"Якщо ми хочемо побудувати "справедливий світ", ми повинні боротися з війнами й кризами разом. Рішуче, шанобливо і з готовністю до самоаналізу", - звернулася федеральна міністерка до решти учасників круглого столу, зазначивши, що вона з повагою ставиться до різних поглядів щодо припинення війни в Україні.

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Бербок припустила також, що Бразилія, що розташована за 10 000 кілометрів від України, може сприймати загрозу безпеці інакше, ніж країни Європи, а проте війна РФ "спонукає всіх нас рішуче захищати основні засади, які захищають всіх нас: Статут ООН, міжнародне право і права людини". Оскільки ці принципи захищають всі нації, в незалежності від їх чисельності та місця проживання, "російська агресія - це більше, ніж просто регіональний конфлікт", виснувала керівниця МЗС ФРН.

Бербок різко критикувала Путіна перед зустріччю

Крім того, перед зустрічі глав МЗС країн G20 Бербок нагадала про відповідальність президента Росії Володимира Путіна за глобальні наслідки агресивної війни в Україні. "Якщо Путін вважає, що через два роки світ забуде, хто несе відповідальність за війну в Україні та її драматичні глобальні наслідки, він помиляється", - заявляла вона 20 лютого.

"Ми ніколи не відмовимося від основних принципів Організації Об'єднаних Націй і будемо твердо підтримувати Україну - так довго, як це буде необхідно, і доти, доки її народ не зможе знову жити в мирі й свободі", - додала Бербок.

Напередодні зустрічі Бербок наголосила: "Ми протиставимо безжалісності таких суб'єктів, як російський уряд, які шанують лише закон сильного, нашу людяність і нашу відданість міжнародному праву".

Путін раніше закидав Бербок зневагу до економічних інтересів власної країни

Президент РФ Володимир Путін 14 лютого звинуватив Анналену Бербок у ворожому ставленні не тільки до Росії, але і до власної країни. "Важко собі уявити, щоб політик такого рангу з такою зневагою ставився б до економічних інтересів своєї країни, свого народу", - сказав Путін в інтерв'ю російському пропагандисту Зарубіну.

Агентство dpa зазначає, що Путін, критикуючи Бербок, очевидно, мав на увазі прагнення уряду ФРН звільнити Німеччину від залежності від російського газу на тлі війни РФ проти України.

Нагадаємо, у Велику двадцятку входять 19 держав з найбільш розвиненою економікою або з перехідною економікою, а також Європейський Союз і Африканський Союз. G20, головою якої зараз є Бразилія, в сукупності представляє близько 80 відсотків світової економічної потуги й 60 відсотків населення планети.