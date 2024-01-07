Бербок закликала Ізраїль захистити мирних жителів Гази

Мирному населенню Сектора Гази та Західного берега річки Йордан необхідний шанс на життя у безпеці та гідності, заявила глава МЗС ФРН перед близькосхідним турне.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock) закликала Ізраїль захистити мирних громадян Сектора Гази. Жителям цього регіону та Західного берега річки Йордан необхідний "шанс на життя в безпеці, гідності та самовизначенні", заявила німецька міністерка у неділю, 7 січня, напередодні своєї поїздки до Ізраїлю.

"Для цього Ізраїлю, який має право та обов'язок на самооборону від терору, слід у ході своїх військових дій набагато краще захищати цивільних", - наголосила вона.

У ході конфлікту між Ізраїлем і радикальним рухом ХАМАС "вже загинуло дуже багато людей - людей, які не хотіли цієї війни і не прагнули ні до чого, окрім миру", додала Бербок. Вона знову виступила за залагодження багаторічного конфлікту шляхом створення двох держав для двох народів.

"Ізраїльтяни і палестинці зможуть жити у мирі пліч-о-пліч лише тоді, коли безпека одних означатиме безпеку інших", - наголосила міністерка. Цього вдасться досягти лише у тому разі, якщо кожна зі сторін "побачить страждання іншої", додала вона.

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МЗС ФРН: "Хезболлі" та хуситам слід припинити "гру з вогнем"

З Сектора Гази не повинна виходити загроза існуванню Ізраїлю, бойовики ХАМАС повинні скласти зброю, а радикальний рух "Хезболла", що діє в Лівані, та хусити повинні припинити небезпечну "гру з вогнем", зазначила Бербок. Нинішньою геополітичною кризою можна скористатися для нової спроби встановлення мирного порядку, вважає дипломатка. "Регіон має вийти із вічного циклу насильства", - зазначила очільниця МЗС Німеччини.

Бербок особливо виділила потребу жителів Сектора Гази в "набагато більшому обсязі гуманітарної допомоги". Мирному населенню необхідно боротися "з гострим голодом, з інфекціями, що поширюються, і з зимовими холодами", пояснила дипломатка.

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Глави дипломатії Євросоюзу та США на Близькому Сході

У рамках триденного близькосхідного турне Бербок 7 січня зустрінеться в Єрусалимі з президентом Ізраїлю Іцхаком Герцогом та новим міністром закордонних справ Ісраелем Кацем. Крім того, у наступні дні вона відвідає Західний берег річки Йордан, Єгипет та Ліван.

Поїздка німецької дипломатки відбувається на тлі зусиль західних держав уникнути ескалації конфлікту. Цими ж днями регіон відвідують держсекретар США Ентоні Блінкен та верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель.

Напад ХАМАСу на Ізраїль

Ескалація конфлікту на Близькому Сході розпочалася після того, як 7 жовтня 2023 року ХАМАС, визнаний в Європейському Союзі та США терористичною організацією, здійснив масштабну атаку на Ізраїль. Бойовики завдали масованого ракетного удару по Ізраїлю і, вторгнувшись на його територію, влаштували масову розправу над мирним населенням. Її жертвами стали 1200 людей. Ще 129 людей, захоплених терористами у той день, досі перебувають у Секторі Гази як заручники.

Ізраїль у відповідь оголосив війну ХАМАСу. Армія країни вдалася до масованих ударів по Сектору Гази, а також почала наземну військову операцію. За повідомленнями підконтрольного ХАМАСу міністерства охорони здоров'я, у Секторі Гази загинуло понад 22 тисячі палестинців. Підтвердити ці дані за незалежними джерелами неможливо.

Армія оборони Ізраїлю повідомила 1 січня про загибель понад 500 військових у війні проти ХАМАСу.