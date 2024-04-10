Бербок закликала Бундестаг збільшити підтримку України

Не варто ставити під сумнів доцільність надання Україні допомоги в цій війні, бо її поразка знаменуватиме кінець існування держави під назвою Україна, а не кінець війни, переконана глава МЗС Німеччини.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock) закликала членів Бундестагу виділити додаткові бюджетні кошти на політику безпеки, включно з підтримкою України. Відповідний заклик Бербок пролунав у середу, 10 квітня, під час її виступу в Бундестазі.

"Ми перебуваємо в абсолютно винятковій ситуації", - заявила Бербок перед законодавцями. "Європейська безпека - це наша безпека", - наголосила вона.

Німецька урядовиця застерегла депутатів Бундестагу від того, щоб ставити під сумнів доцільність подальшої військової допомоги Україні. Якщо "наступ Путіна не вдасться зупинити" в Україні, то згодом він докотиться до Польщі та країн Балтії, перестерегла вона. "Якщо Україна зараз припинить захищатися, то це буде кінець існування України, а не цієї війни. А війна триватиме - як напад на інші країни", - переконана глава німецького МЗС.

Важливість додаткової допомоги, особливо для посилення ППО України

У своєму виступі Бербок згадала власний досвід перебування в Харкові: "Я сама була там, і мені говорили: коли пролунає сигнал тривоги, рахуйте до 45. Якщо ви ще живі, то все добре. Такими і будуть "заходи безпеки" для людей, якщо ми не зможемо й далі забезпечувати там додаткову протиповітряну оборону".

Крім того, жорстокі російські атаки на цивільну інфраструктуру в Україні чітко показали, що Путін "ще не зупинився у своїх нападах на Україну", попередила Бербок. "Ситуація дуже серйозна", - цитує її AFP.

На тлі цього Бербок укотре закликала надати Україні більше засобів ППО. За її словами, оскільки Німеччина більше не в змозі поставляти їх з власних запасів, то ведеться пошук відповідних можливостей по всьому світу.

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Потреба боротьби з дезінформацією РФ у ЄС

Водночас Бербок згадала й необхідність протистояти гібридній війні, яку Росія провадить і проти ЄС.

Так, на її думку, гібридна війна - це не лише російські бомби, ракети і безпілотники в Україні, "але й дезінформація, частина якої поширюється і в Німеччині з метою підриву демократії зсередини".

"Саме тому заходи проти дезінформації так само важливі, як і заходи із захисту нашої критичної інфраструктури, і так само важливі, як і наша постійна здатність до самозахисту", - цитує Бербок dpa.

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