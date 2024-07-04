  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога УкраїніВоєнні злочини в УкраїніІзраїльсько-палестинський конфлікт
ПолітикаНімеччина

Бербок закликала Бундестаг до подальшої підтримки України

Валерій Сааков
4 липня 2024 р.

Росія залишатиметься "найбільшою загрозою для безпеки і свободи в Європі в осяжному майбутньому", тож НАТО й Захід мають підтримувати Україну в її оборонній війні, сказала Бербок у Бундестазі.

https://p.dw.com/p/4hs3X
Анналена Бербок
Міністерка закордонних справ Анналена Бербок під час виступу в БундестазіФото: dts-Agentur/picture alliance

Міністерка закордонних справ Анналена Бербок (Annalena Baerbock) закликала до подальшої підтримки України в її оборонній війні проти РФ. Відповідну заяву Бербок зробила в четвер, 4 липня, виступаючи перед членами Бундестагу. За словами глави МЗС ФРН, Росія залишається "найбільшою загрозою для безпеки й свободи в Європі в осяжному майбутньому". Тож Заходу слід і надалі підтримувати Україну.

Захід повинен вжити заходів для захисту свободи і демократії, наголосила вона. "Ми не обирали цього, - додала Бербок, яку цитує агенція Reuters. - Ми цього не хотіли". На думку німецької міністерки, саме на Німеччині лежить особлива відповідальність щодо цього, і зараз вона відновила втрачену довіру через свою політику щодо Росії. Крім того, Бербок закликала депутатів Бундестагу збільшувати видатки на оборону.

Президент Росії Володимир Путін також атакує мир і свободу в Європі, сказала Бербок. Німеччина повинна спрямувати свою оборонну політику на це і - як того вимагають домовленості всередині НАТО - витрачати щонайменше два відсотки ВВП на оборону. Підтримка України також "не є благодійним жестом", - наголосила Бербок. Адже це слугує безпеці Німеччини та збереженню свободи в Європі, пояснила вона.

Однак також очевидно, що Німеччина та інші члени НАТО повинні взяти на себе більші зобов'язання щодо власної оборони, пояснила посадовиця. "Незалежно від результатів виборів у США", НАТО має "стати більш європейським, щоб залишатися трансатлантичним", цитує Бербок агенція AFP.

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Працівники складального цеху німецького оборонного концерну Rheinmetall, фото 6 червня 2023 року

Уряд у Берліні готується довго й серйозно підтримувати німецький ВПК

Уряд у Берліні готується довго й серйозно підтримувати німецький ВПК

Німеччина готується до тривалого періоду напруженості у відносинах з Росією і неминучої нової гонки озброєнь. Усі партії політичного центру ФРН згодні йти назустріч німецькому ВПК.
Політика4 липня 2024 р.
Військовослужбовці Бундесверу

Глава Інституту німецької економіки вимагає 300 млрд євро для Бундесверу

Глава Інституту німецької економіки вимагає 300 млрд євро для Бундесверу

На думку Міхаеля Гютера, запланованих 100 мільярдів євро для модернізації Бундесверу недостатньо. Для того, щоб зробити німецьку армію справді боєздатною, потрібно від 250 до 300 мільярдів євро, вважає економіст.
Конфлікти2 липня 2024 р.
Логотип концерну Rheinmetall

Rheinmetall отримав рекордне замовлення, зокрема для України

Rheinmetall отримав рекордне замовлення, зокрема для України

Бундесвер уклав з німецьким виробником озброєнь Rheinmetall найбільший за всю історію компанії контракт на артилерійські боєприпаси. Частина снарядів піде для потреб ЗСУ.
Економіка20 червня 2024 р.
Більше публікацій