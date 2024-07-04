Бербок закликала Бундестаг до подальшої підтримки України

Росія залишатиметься "найбільшою загрозою для безпеки і свободи в Європі в осяжному майбутньому", тож НАТО й Захід мають підтримувати Україну в її оборонній війні, сказала Бербок у Бундестазі.

Міністерка закордонних справ Анналена Бербок (Annalena Baerbock) закликала до подальшої підтримки України в її оборонній війні проти РФ. Відповідну заяву Бербок зробила в четвер, 4 липня, виступаючи перед членами Бундестагу. За словами глави МЗС ФРН, Росія залишається "найбільшою загрозою для безпеки й свободи в Європі в осяжному майбутньому". Тож Заходу слід і надалі підтримувати Україну.

Захід повинен вжити заходів для захисту свободи і демократії, наголосила вона. "Ми не обирали цього, - додала Бербок, яку цитує агенція Reuters. - Ми цього не хотіли". На думку німецької міністерки, саме на Німеччині лежить особлива відповідальність щодо цього, і зараз вона відновила втрачену довіру через свою політику щодо Росії. Крім того, Бербок закликала депутатів Бундестагу збільшувати видатки на оборону.

Президент Росії Володимир Путін також атакує мир і свободу в Європі, сказала Бербок. Німеччина повинна спрямувати свою оборонну політику на це і - як того вимагають домовленості всередині НАТО - витрачати щонайменше два відсотки ВВП на оборону. Підтримка України також "не є благодійним жестом", - наголосила Бербок. Адже це слугує безпеці Німеччини та збереженню свободи в Європі, пояснила вона.

Однак також очевидно, що Німеччина та інші члени НАТО повинні взяти на себе більші зобов'язання щодо власної оборони, пояснила посадовиця. "Незалежно від результатів виборів у США", НАТО має "стати більш європейським, щоб залишатися трансатлантичним", цитує Бербок агенція AFP.