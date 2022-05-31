Бербок: захоплення Донбасу віддалить мир в Україні

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98-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події середи, 1 червня.
24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.
Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій другої половини 31 травня.
На цій сторінці DW стежить (оновлюється) за новинами першої половини середи, 1 червня (час київський).
++01:59++
Більша частина Сєвєродонецька контролюється росіянами, повідомив у вівторок ввечері, 31 травня голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у своєму Телеграм-каналі. Водночас, місто не оточене "і передумов для цього немає", - запевнив посадовець. "В місті критична інфраструктура зруйнована на майже 100%, пошкоджено 90% житлового фонду, з них 60% критично, тобто відновленню не підлягає", - повідомив Гайдай. За його словами, через обстріли гуманітарні вантажі до Сєвєродонецька завезти неможливо, як і евакуювати людей.
++01:17++
Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock) застерігає від наслідків сценарію, за яким російському президенту Володимиру Путіну вдасться захопити Донецьку і Луганську області України. У передачі ARD-Brennpunkt на першому телеканалі німецького суспільного мовлення міністерка констатувала, що повне захоплення Донбасу - це запасний сценарій господаря Кремля після того, як провалився його план швидко захопити і підкорити Україну. Якщо Путін захопить Донбас і закріпиться на цих територіях, він може робити ставку на втому ЄС від війни і підтримки України. "Це затягування часу є вкрай небезпечним", - застерегла глава німецького зовнішньополітичного відомства, слова якої наводить Reuters. Навіть припинення вогню, переконана вона, не означатиме, що настане мир. "У цій ситуації Кремль перегрупує свої війська", - впевнена Бербок. Глава МЗС зазначила, що Україні треба і надалі допомагати, аби перекреслити цей сценарій.
Лисичанськ - частина тих п'яти відсотків Луганської області, що досі контролюються українською владою. Репортаж DW з міста, яке знищує російська армія.
Борис Джонсон каже, що Путін продовжує повільно захоплювати Донбас. Він вважає недоцільними переговори з РФ, натомість варто далі озброювати Київ.
Про реалії війни та про кіно в інтерв'ю DW розповів режисер і колишній в'язень Кремля Олег Сенцов, який нині захищає Україну від наступу військ РФ біля Сєвєродонецька.