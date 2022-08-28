Бербок: Україні наступного літа може знадобитися нова зброя

186-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події неділі, 28 серпня.

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 27 серпня.

На цій сторінці (оновлюється) DW розповідає про події неділі, 28 серпня (час київський).

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Армія РФ вночі завдала ударів по містах Запоріжжя і Оріхів. За словами голови Запорізької обласної військовій адміністрації Олександра Старуха, поцілили в цивільні об'єкти. Руйнувань зазнали житлові будинки, двоє людей отримали легкі осколкові поранення.

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Близько опівночі армія РФ випустила з російського міста Бєлгород дві ракети по Харківській області. У районі селища Травневе та міста Південне пролунали вибухи. За інформацією голови обласної військової адміністрації Олега Синєгубова, руйнувань і постраждалих немає.

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Словаччина виводить з експлуатації обіцяні Києву МіГ-29

Договір про патрулювання повітряного простору Словаччини бойовою авіацією Польщі та Чехії через виведення зі складу словацьких Військово-повітряних сил винищувачів радянського виробництва МіГ-29 набуде чинності 1 вересня.

Фото: Yorick Jansens/BELGA/dpa/picture alliance

Братислава виведе з експлуатації свої 11 МіГів. Ці бойові літаки може отримати Україна. Передати їх Києву обіцяв прем'єр-міністр Словаччини Едуард Геґер ще в квітні. Нещодавно словацький міністр оборони Ярослав Надь уточнив, що Україні передадуть винищувачі, які знімуть з експлуатації наприкінці серпня. Кількість він не повідомляв, але говорив, що йдеться про літаки на мільйони євро.

Читайте детальніше: Словаччина виводить з повітряних сил обіцяні Україні радянські винищувачі

++08.59++

Російські війська вночі обстрілювали чотири громади в двох районах Дніпропетровщини з "Градів", "Ураганів" і важкої артилерії. У Нікополі під обстріли потрапили кілька житлових будинків. Без світла лишилися понад 1,5 тисячі родин. У Марганці зачепило склад і цехи місцевої фабрики. В місті перебито лінію електропередач. У Зеленодільській громаді поцілили по дачному масиву та підприємству. Загиблих і поранених немає, повідомляє голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

++08.44++

У Миколаївській області 27 серпня одна людина зазнала поранень внаслідок обстрілів російською армією Шевченківської громади. Про це повідомляє голова обласної військової адміністрації Віталій Кім у ранковому зведенні.

++08.32++

В окупованому Мелітополі Запорізької області вночі чули гучні вибухи. "Чекаємо підтвердження того, що ЗСУ ювелірно точними ударами відмінусували ще одну базу окупантів", - написав у Telegram законний мер міста Іван Федоров.

++08.18++

Бербок: Україні наступного літа може знадобитися нова зброя

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock) запевнила, що в разі потреби ФРН готова роками підтримувати Україну в боротьбі проти російського вторгнення, в тому числі - постачанням важкої зброї. "Звичайно, я би хотіла, щоби війна якнайшвидше закінчилася, але, на жаль, ми повинні виходити з того, що Україні й наступного літа можуть знадобитися нові важкі озброєння від її друзів", - сказала Бербок в інтерв'ю газеті Bild am Sonntag. "Для мене очевидно: Україна захищає і нашу свободу, наш мирний порядок, і ми підтримуємо її фінансовими та військовими коштами. Доти, доки це необхідно. Крапка", - наголосила міністерка.

++07.54++

МАГАТЕ затвердило склад місії на Запорізьку АЕС

До місії Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) на Запорізьку атомну електростанцію увійдуть 14 експертів. Зі списком членів делегації ознайомилось видання The New York Times.

Російський солдат на ЗАЕС Фото: AP/dpa/picture alliance

Очолить місію генеральний директор агентства, аргентинець Рафаель Гроссі. Крім нього до делегації увійдуть 13 експертів із "переважно нейтральних країн. Серед членів місії будуть експерти з Польщі та Литви, які Україна вважає дружніми, а також з Сербії та Китаю, на які Україна дивиться з підозрою через їхні дружні стосунки з Москвою. Решта членів делегації походять з країн, які здебільшого залишались осторонь війни в Україні або тримали відкритими канали комунікації з Кремлем.

Читайте детальніше: До місії МАГАТЕ на Запорізьку АЕС увійдуть "нейтральні" країни - ЗМІ

++07.36++

Російська армія продовжує обстрілювати українські населені пункти зі ствольної та реактивної артилерії на Харківському, Слов'янському, Краматорському, Бахмутському, Авдіївському, Новопавлівському та Південнобузькому напрямках.

Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє про кілька безуспішних спроб штурму армією РФ. "Ворог намагався вести штурмові дії у напрямку населених пунктів Довгеньке та Богородичне, але успіху не мав та був вимушений відійти", - йдеться у ранковому зведенні. Також відбиті спроби наступу росіян у районах Вершини, Кодеми, Семигір'я, Зайцевого та Лозового-Первомайського.

++07.17++

Від початку повномасштабної війни державними нагородами України відзначені 27 760 військових, повідомив президент Володимир Зеленський у відеозверненні за підсумком 185-го дня війни.

27 серпня Україна відзначила День авіації. "Росія сподівалася знищити нашу авіацію в перші ж години повномасштабного вторгнення. І, звичайно, це у ворога була абсолютно божевільна мета, як і багато інших подібних цілей. Повітряні сили України були збережені, і з першого дня вторгнення з честю виконують бойові завдання", - наголосив Зеленський. За його словами, за пів року війни 18 льотчиків отримали звання Героя України, ще десятки відзначені держнагородами. "Їхні вміння й бойові результати стали справжньою легендою, і я неодноразово чув найвищу похвалу нашій авіації від представників армій і держав наших партнерів", - сказав Зеленський.