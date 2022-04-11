Бербок: Україна може захистити свою незалежність лише зброєю

З 24 лютого Росія веде повномасштабну війну проти України.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку війни за першу половину 11 квітня.

На цій сторінці DW стежить за подіями понеділка, 11 квітня, з 15:00 (час київський).

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Французька фінансова група Société Générale припиняє роботу на російському ринку. Її основний російський актив - "Росбанк" - продають "Інтерросу" мільярдера Володимира Потаніна, повідомляється у заяві "Інтерросу", оприлюдненій у понеділок, 11 квітня. Сума угоди, яка також передбачає продаж "Інтерросу" страхового бізнесу Росбанку, не розголошується. Закриття угоди відбудеться протягом кількох тижнів після отримання від регулюючих органів усіх необхідних дозволів.

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ЄС готовий активізувати підтримку України, зокрема й постачаннями зброї. Про це за підсумками засідання Ради ЄС у Люксембургу заявила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock), повідомляє кореспондент DW. "Ми дуже добре розуміємо, що у ці моменти українці можуть захистити свободу, незалежність і безпеку лише за допомогою зброї. Тому ми разом, як Європейський Союз, як друзі України, в майбутньому інтенсифікуємо ці постачання зброї", - заявила Бербок.

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15-річний російський гонщик Артем Северюхін використав нацистський жест під час церемонії нагородження на етапі чемпіонату Європи з картингу, що проходив в Португалії. Це також випливає з відеофрагменту церемонії. Росіянин виступав від італійським прапором через санкції Міжнародної автомобільної федерації (FIA). Як пишуть російські ЗМІ, матір спортсмена пояснила жест святкуванням перемоги та бажанням відправити "сердечка команді". FIA вже почала розслідування інциденту.

"Ось так і виходить, що батьки тих, хто звинувачує нашу країну в нацизмі, самі виховують фашистів", - прокоментував це відео міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.

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Канада запроваджує санкції проти 33 російських підприємств оборонного сектору, які підтримали повномасштабну війну в Україні, йдеться у заяві уряду країни.

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Армія РФ використовує неповнолітніх українських дітей для розвідки військових позицій України, повідомляє речник СБУ Артем Дехтяренко. За його словами, у Харкові військові РФ встановили контакт із неповнолітнім хлопцем через Telegram та обіцяли заплатити гроші за інформацію про позиції ЗСУ на території міста. Також на Луганщині, як зазначає Дехтяренко, двоє російських військових запропонували 16-річному хлопцю гроші в обмін на інформацію про місця розташування та маршрути пересування українських військ. Завдяки втручанню силовиків хлопці не встигли передати інформацію ворогу, наголошує речник. Наразі розглядається питання про можливість притягнення правопорушників до кримінальної відповідальності.

++16.30++

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний повідомив, що командування підтримує зв'язок із підрозділами сил оборони, які утримують Маріуполь. Він наголосив, що оборона міста триває і проведення оборонних операцій - не тема для публічних обговорень. Водночас Залужний запевнив, що Україна робить все "можливе й неможливе для Перемоги і збереження життя особового складу та мирних мешканців на всіх напрямках". Напередодні заступник командира полку "Азов", який бере участь в обороні Маріуполя, Святослав Паламар у відеозверненні повідомив, що політики не виходять з ними на зв'язок вже два тижні. Місто перебуває в блокаді російських військ з початку березня.

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На території Маріупольського морського торгового порту російські військові захопили в полон моряків вантажного судна SMARTA під прапором Ліберії і вивезли екіпаж у невідомому напрямку, повідомляє українська омбудсменка Людмила Денісова. За попередніми даними їх повезли у напрямку тимчасово окупованого Донецька. За даними Денісової, 18 членів екіпажу - громадяни України, один - громадянин Єгипту. Зв'язку з моряка та дружиною капітана, яка також перебувала на борту, немає. Перед захопленням моряків російські війська обстрілювали судно. Суховантаж зайшов у порт Маріуполя 21 лютого, далі мав прямувати до Туреччини. Проте через війну судно не отримало дозвіл на вихід у море і залишилося пришвартованим на 18-му причалі Маріупольського порту.

++15.34++

Нова Зеландія відправляє на два місяці до Європи транспортний літак C130 Hercules, а також команду з 50 людей на додаток до восьми спеціалістів з логістики, які розміщені в Німеччині для подальшої допомоги Україні у боротьбі проти російського вторгнення. Група фахівців братиме участь у роботі міжнародного координаційного центру в Німеччині та допомагатиме здійснювати постачання Україні. Прем'єр-міністерка країни Джасінда Ардерн оголосила також про додаткову підтримку у розмірі 13,1 мільйона доларів у якості військової, юридичної та правозахисної допомоги. "Наша підтримка полягає в тому, щоб допомогти українській армії відбити жорстоке російське вторгнення, тому що світ у регіоні Європи необхідний для глобальної стабільності", - йдеться у заяві, що розміщена на сайті уряду Нової Зеландії. Арден також наголосила, що "кричуща атака на суверенітет країни" загрожує всьому світу, тому Нова Зеландія вважає необхідною допомогу Києву.

++15.13++

Шведська компанія Ericsson заявила про припинення всіх операцій у Росії через війну в Україні в найближчому майбутньому. "На тлі нещодавніх подій та санкцій Європейського Союзу компанія тепер призупинить на невизначений термін свої відносини з клієнтами в Росії", - зазначається у заяві компанії. Як повідомила представниця Ericsson в інтерв'ю AFP, компанія має близько 600 співробітників у РФ, вона є одним з ключових постачальників найбільшого російського оператора МТС і четвертого за величиною оператора Tele2. Ще наприкінці лютого після початку російського військового вторгнення в Україну керівництво Ericsson призупинило всі постачання до РФ.

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Російська Федерація всіма силами намагається зірвати поставки зброї Україні, зокрема із використанням кампаній з дезінформації, пише у своєму Twitter міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. За його даними, Москва підготувала масштабну інформаційну кампанію, спрямовану на іноземні ЗМІ та політиків. "Їхня фабрика тролів може спамити електронними листами та засипати коментарі дезінформацією про Україну. Не піддавайтеся цьому", - закликає дипломат.

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