Бербок у Києві пообіцяла ще 200 млн євро "зимової допомоги"4 листопада 2024 р.
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Україна отримає від Німеччини ще 200 мільйонів євро допомоги, покликаної підтримати країну під час чергової зими в умовах повномасштабного російського вторгнення.
Про це повідомила міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок (Annalena Baerbock) під час візиту до Києва у понеділок, 4 листопада.
Восьмий візит Бербок в Україну від початку війни
Під час перебування в Україні Бербок розповіли про застосування зенітних самохідних артилерійських установок (САУ) Gepard, поставлених Німеччиною.
Також міністерці показали електростанцію під Києвом, в яку кілька разів влучали російські ракети, але яка все ще виробляє електроенергію.
Нагадаємо, що сьогодні Бербок прибула в Україну з восьмим візитом солідарності з початку повномасштабної війни, розв'язаної проти нею Росією в лютому 2022 року.