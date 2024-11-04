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Бербок у Києві пообіцяла ще 200 млн євро "зимової допомоги"

Дмитро Шварц
4 листопада 2024 р.

Німеччина надасть Україні ще 200 мільйонів євро допомоги, щоб підтримати країну під час зими, заявила міністерка закордонних справ ФРН під час візиту до Києва.

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Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок спілкується з українським екіпажем зенітної САУ Gepard, 4 листопада 2024 року
Бербок спілкується з екіпажем GepardФото: Jörg Blank/dpa/picture alliance

Україна отримає від Німеччини ще 200 мільйонів євро допомоги, покликаної підтримати країну під час чергової зими в умовах повномасштабного російського вторгнення.

Про це повідомила міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок (Annalena Baerbock) під час візиту до Києва у понеділок, 4 листопада.

Восьмий візит Бербок в Україну від початку війни

Під час перебування в Україні Бербок розповіли про застосування зенітних самохідних артилерійських установок (САУ) Gepard, поставлених Німеччиною. 

Також міністерці показали електростанцію під Києвом, в яку кілька разів влучали російські ракети, але яка все ще виробляє електроенергію.

Нагадаємо, що сьогодні Бербок прибула в Україну з восьмим візитом солідарності з початку повномасштабної війни, розв'язаної проти нею Росією в лютому 2022 року. 

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