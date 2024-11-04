Бербок у Києві пообіцяла ще 200 млн євро "зимової допомоги"

Німеччина надасть Україні ще 200 мільйонів євро допомоги, щоб підтримати країну під час зими, заявила міністерка закордонних справ ФРН під час візиту до Києва.

Україна отримає від Німеччини ще 200 мільйонів євро допомоги, покликаної підтримати країну під час чергової зими в умовах повномасштабного російського вторгнення.

Про це повідомила міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок (Annalena Baerbock) під час візиту до Києва у понеділок, 4 листопада.

Восьмий візит Бербок в Україну від початку війни

Під час перебування в Україні Бербок розповіли про застосування зенітних самохідних артилерійських установок (САУ) Gepard, поставлених Німеччиною.

Також міністерці показали електростанцію під Києвом, в яку кілька разів влучали російські ракети, але яка все ще виробляє електроенергію.

Нагадаємо, що сьогодні Бербок прибула в Україну з восьмим візитом солідарності з початку повномасштабної війни, розв'язаної проти нею Росією в лютому 2022 року.