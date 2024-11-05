Бербок у Ягідному закликала збільшити підтримку України

Бербок у Ягідному закликала збільшити підтримку України5 листопада 2024 р.
Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock) закликала міжнародних партнерів збільшити підтримку України. Відповідний заклик пролунав у вівторок, 5 листопада, біля меморіалу жертвам російських звірств у селі Ягідне в Чернігівській області.
"Ми, як політичні лідери Європи, також повинні мати силу на міжнародному рівні, щоб продовжувати надавати Україні фінансову та гуманітарну підтримку", - цитує міністерку німецька інформаційна агенція dpa.
Російський терор у Ягідному
Бербок зауважила, що Ягідне нагадує, "що означає російська окупація: нелюдськість, терор. Речі, які ніхто в цьому світі не хотів би пережити". За її словами, страждання жителів Ягідного - це "мандат для нас працювати безперервно, щоб одного дня всі люди в Україні знову змогли жити в мирі".
Село Ягідне постраждало від російської окупації в 2022 році. Тоді росіяни з 3 до 30 березня 2022 року утримували в підвалі школи без води та їжі понад 360 цивільних, включаючи дітей. За даними слідства, через нелюдські умови утримання в підвалі та відсутність вчасної медичної допомоги померли 10 людей. Також унаслідок вторгнення РФ усі 173 обійстя в селі Ягідному зазнали пошкоджень, 16 з них були зруйновані. Крім того, були знищені будинок культури, фельдшерський пункт, сильно пошкоджена школа.
Нагадаємо, Бербок прибула в Україну 4 листопада з восьмим візитом солідарності з початку повномасштабної війни. Вона пообіцяла від Німеччини ще 200 мільйонів євродопомоги, покликаної підтримати Україну під час чергової зими.