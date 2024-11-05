Бербок у Ягідному закликала збільшити підтримку України

Потрібно мати силу на міжнародному рівні, щоб продовжувати надавати Україні фінансову та гуманітарну підтримку, заявила глава МЗС Німеччини Анналена Бербок, відвідуючи Ягідне на Чернігівщині.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock) закликала міжнародних партнерів збільшити підтримку України. Відповідний заклик пролунав у вівторок, 5 листопада, біля меморіалу жертвам російських звірств у селі Ягідне в Чернігівській області.

"Ми, як політичні лідери Європи, також повинні мати силу на міжнародному рівні, щоб продовжувати надавати Україні фінансову та гуманітарну підтримку", - цитує міністерку німецька інформаційна агенція dpa.

Російський терор у Ягідному

Бербок зауважила, що Ягідне нагадує, "що означає російська окупація: нелюдськість, терор. Речі, які ніхто в цьому світі не хотів би пережити". За її словами, страждання жителів Ягідного - це "мандат для нас працювати безперервно, щоб одного дня всі люди в Україні знову змогли жити в мирі".

Село Ягідне постраждало від російської окупації в 2022 році. Тоді росіяни з 3 до 30 березня 2022 року утримували в підвалі школи без води та їжі понад 360 цивільних, включаючи дітей. За даними слідства, через нелюдські умови утримання в підвалі та відсутність вчасної медичної допомоги померли 10 людей. Також унаслідок вторгнення РФ усі 173 обійстя в селі Ягідному зазнали пошкоджень, 16 з них були зруйновані. Крім того, були знищені будинок культури, фельдшерський пункт, сильно пошкоджена школа.

Нагадаємо, Бербок прибула в Україну 4 листопада з восьмим візитом солідарності з початку повномасштабної війни. Вона пообіцяла від Німеччини ще 200 мільйонів євродопомоги, покликаної підтримати Україну під час чергової зими.