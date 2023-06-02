Бербок щодо можливого арешту Путіна: Міжнародне право чітке

Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок запевнила, що міжнародне право має чіткі положення щодо арешту і притягнення до відповідальності воєнних злочинців. Раніше МКС видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок(Annalena Baerbock) виступила за дотримання норм міжнародного права, відповідаючи на запитання щодо можливості арешту президента Росії Володимира Путіна на саміті БРІКС у Південно-Африканській Республіці (ПАР).

"Міжнародне право щодо цього чітке. Міжнародне право ясно дає зрозуміти: воєнних злочинців, тих, хто несе відповідальність за ведення агресивних воєн, зрештою буде притягнуто до відповідальності", - відповіла Бербок у п'ятницю, 2 червня, на запитання, чи очікує вона, що влада ПАР заарештує Путіна, якщо він поїде на саміт БРІКС у Йоганнесбурзі.

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За словами Бербок, дискусія про можливий арешт Путіна дала зрозуміти, що війна в Україні - це не локальний конфлікт, і Путіну "вже не так просто брати участь у міжнародних конференціях". "Це ще раз робить очевидним, що ця агресивна війна з боку Росії не є суто європейською справою, а торкається всього світу", - сказала Бербок, цитує dpa.

Ордер на арешт Путіна

Міжнародний кримінальний суд (МКС) 17 березня видав ордер на арешт Володимира Путіна. Його вважають причетним до незаконного вивезення дітей із окупованих районів України до Росії. Це означає, що країни, які визнають юрисдикцію МКС, зобов'язані заарештувати російського президента.

Зважаючи на це, особлива увага прикута до саміту лідерів країн БРІКС, куди разом з Бразилією, Індією, Китаєм та ПАР входить і Росія. Захід має відбутися у серпні в ПАР - країна ратифікувала Римський статут і, таким чином, визнає юрисдикцію МКС. Путіна офіційно запрошено на саміт.

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Наприкінці травня керівництво ПАР заявило, що надасть дипломатичний імунітет саміту. "Це стандартне надання імунітетів, яке ми проводимо для всіх міжнародних конференцій та самітів, що організуються у Південній Африці, незалежно від рівня участі", - пояснили в уряді країни. У заяві наголошується, що надання імунітету зустрічам БРІКС не скасовує "жодного ордера, який міг бути виданий будь-яким міжнародним трибуналом щодо будь-якого учасника конференції".

Нагадаємо, раніше президент ПАР Сиріл Рамафоса заявив, що правляча партія ухвалила рішення про вихід країни з МКС. Однак уже наступного дня адміністрація ПАР назвала слова президента "помилковими". Нині ПАР розглядає юридичні варіанти щодо ордера на арешт Путіна, якщо він візьме участь у саміті. За даними агенції Reuters, один з варіантів, який набирає обертів серед південноафриканських чиновників, полягає в тому, щоб попросити Китай прийняти саміт.