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Міністерка МЗС ФРН Анналена Бербок
Міністерка МЗС ФРН Анналена БербокФото: Xander Heinl/photothek/picture alliance
КонфліктиУкраїна

Бербок проти перемир'я в Україні на умовах Москви

Ольга Журавльова | Валерій Сааков
2 год. тому

Мир на російських умовах не припинить жах для українців, заявила міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок. "Якщо Путін захоче, війна закінчиться завтра", - вважає вона. Новини дня.

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Війна Росії проти України - новини неділі, 18 грудня.

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Олександра Матвійчук
Фото: Javad Pars/AP/picture alliance

На думку керівниці удостоєного Нобелівської премії миру "Центру громадянських свобод" Олександри Матвійчук, створення спецтрибуналу щодо воєнних злочинів Росії вже в короткостроковій перспективі може вплинути на дії російської армії. "Навіть якщо ми зробимо перші кроки до створення міжнародного трибуналу, це стане для злочинців сигналом про те, що їх буде притягнуто до відповідальності", - заявила правозахисниця в інтерв'ю газеті Tagesspiegel.

Матвійчук вважає, що Гаазького суду недостатньо для розслідування і покарання за воєнні злочини. "Міжнародний кримінальний суд розслідуватиме лише кілька справ. Хто відновить справедливість для сотень тисяч жертв, чиї справи не були відібрані? - сказала вона. - Ми повинні дати шанс усім жертвам домогтися справедливості, незалежно від того, хто вони. Ми повинні створити міжнародний трибунал і притягнути до відповідальності Путіна, Лукашенка та інших військових злочинців". За словами Олександри Матвійчук, для створення такого трибуналу необхідна підтримка міжнародної організації, переважно ООН. Як альтернатива він міг би працювати під егідою ЄС або Ради Європи.

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Президент РФ Володимир Путін послідовно використовує заклики до переговорного процесу щодо України, щоб дати російським військам час для відновлення та ізолювати Київ від підтримки партнерів. Таке припущення міститься у звіті  американського Інституту вивчення війни (ISW) за суботу, 17 грудня.  Росія і Україна наразі протистоять одна одній щодо умов будь-якої такої угоди, і дуже малоймовірно, що офіційні особи країн погодяться на перемир’я, вказують аналітики. "Російські війська, швидше за все, не матимуть можливості призупинити українські зимові контрнаступи і перезавантажитися до весни", - прогнозують натомість фахівці.

Перспективи переговорів України з РФ: що кажуть німці?

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Американське видання New York Times  (NYT) опублікувало розслідування щодо підготовки вторгнення РФ в Україну у лютому 2022 року.  Зокрема, журналісти проаналізували отримані у своє розпорядження російські військові документи - журнали, розклади, накази - пов'язані з першими днями війни. Вони демонструють, що російські військові планувальники розраховували захопити значну територію України практично без протидії українських військових. Зокрема, у документах зазначено, що військовослужбовцям 76-ої десантно-штурмової дивізії та східного військового округу було наказано залишити Білорусь і досягти Києва протягом 18 годин.

Розслідувачі NYT також також вказують на те, що російські солдати в Білорусі дізналися про атаку на Україну за день до вторгнення, а деякі солдати - лише за годину до початку нападу.

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Бербок проти перемир'я в Україні на умовах Москви

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Міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок виступає проти припинення вогню в Україні на російських умовах. Воно покладе край "жахові" людей в Україні, а зовсім навпаки, - заявила Бербок газеті Bild am Sonntag. Війну почав президент Росії Володимир Путін, "і якщо Путін захоче, війна закінчиться завтра", додала вона.

На жаль, немає жодних чесних ознак відведення російських військ, зазначила Бербок. За її словами, найгірша ситуація на окупованих територіях. "Тут не тільки немає електрики і тепла, сюди не доходить навіть міжнародна допомога, - підкреслила німецька міністерка. - Щодня люди живуть у страху перед викраденнями, тортурами, вбивствами з боку російських окупаційних сил".

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Міністр оборони РФ Сергій Шойгу проінспектував війська країни, залучені до війни в Україні, повідомило російське відомство в неділю. "Глава російського військового відомства здійснив обліт районів дислокації військ і перевірив передові позиції російських підрозділів в зоні проведення спеціальної військової операції", - йдеться в повідомленні міністерства в Telegram.

У повідомленні міністерства сказано, що Шойгу говорив з військовими "на передовій" і на "командному пункті". Однак, з повідомлення не зрозуміло, коли відбувся візит і чи відвідував Шойгу саму Україну. Разом із повідомленням розміщене коротке відео Шойгу у військовому гелікоптері та кілька повітряних знімків порожніх смуг землі.

Ця заява була зроблена наступного дня після того, як президент Росії Володимир Путін провів зустріч з вищим керівництвом країни, в тому числі з Шойгу, щоб отримати пропозиції про те, як  продовжувати військову кампанію Росії в Україні.

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Протягом минулої доби росіяни завдали п'ять ракетних ударів по Україні та здійснили 42 обстріли з реактивних систем залпового вогню, повідомляє генштаб ЗСУ у ранковому зведенні. Загроза авіаційних та ракетних ударів зберігається на всій території України, констатують військові. "Противник намагається покращити тактичне положення на Лиманському та зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському і Авдіївському напрямках", - йдеться також у повідомленні. Українські підрозділи за минулу добу уразили вісім районів зосередження особового складу, два пункти управління та чотири склади боєприпасів російської армії.

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Міністерка МЗС ФРН Анналена Бербок

Бербок проти перемир'я в Україні на умовах Москви

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