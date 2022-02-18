Бербок: постачання Україні зброї може загрожувати "нормандському формату"

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock) вважає, що ФРН не слід переглядати свою позицію щодо постачання зброї Україні. Про це вона заявила на Мюнхенській конференції з питань безпеки в п'ятницю, 18 лютого.

"Коли приймаєш рішення, треба завжди зважати, що і "так", і "ні" матимуть наслідки. Ми віримо, що зараз - не той момент, щоби розвертати наш курс на 180 градусів. Бо хоч ми і єдині в підтримці України, у нас різні ролі та історія... У Німеччини є історична відповідальність після Другої світової війни: що ніколи з нашого боку не буде війни та геноциду", - пояснила міністерка суворий контроль за експортом зброї в законодавстві ФРН.

При цьому вона додала, що в той час як інші західні партнери допомагають Україні постачанням озброєнь, Німеччина є одним із найбільших донорів в українську економіку. "Це наша сила, що ми разом у нашій підтримці використовуємо різні ролі з огляду на різну історію. Якщо скласти все це разом - це наша сила. Я переконана, що цей курс правильний", - сказала Бербок.

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Присутній на конференції мер Києва Віталій Кличко подякував Німеччині за фінансову допомогу та шоломи для українських військових, але наголосив, що цього замало і Україна потребує оборонної зброї. На це Бербок відповіла: "Для нас це нелегке рішення, але якщо цими кроками ми поставимо під загрозу роботу "нормандського формату" - це також буде безпековою загрозою для громадян України, на мою думку, а для нас надзвичайно важливо повернутися за стіл переговорів".

Водночас міністерка запевнила, що у ФРН вивчають запити України на необхідну військову допомогу: "Тому, коли ви просите шоломи, ми дивимось скільки можемо поставити. У нас є новий список, ми дивимось на нього - що у нас є і що ми можемо зробити".

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Київ просить у Берліна важке озброєння

У січні Німеччина оголосила, що надасть для військових Збройних сил України п'ять тисяч шоломів. Посол України у ФРН Андрій Мельник назвав цей крок "суто символічним" і "краплею в морі". За його словами, Україна просила 100 тисяч шоломів та бронежилетів для добровольців, а також військові кораблі та зенітні комплекси.

Згодом Мельник повідомив, що Україна запросила в Німеччини 12 тисяч протитанкових та тисячу зенітних ракет для захисту від вторгнення Росії. На початку лютого видання Süddeutsche Zeitung з посиланням на лист українського посольства до німецького міністерства закордонних справ повідомило, що Україна просить системи озброєнь захисної дії. Йдеться про зенітно-ракетні комплекси середньої дальності, переносні ЗРК, антидронову зброю, мікрохвильові системи знищення, електронні системи стеження, а також прибори нічного бачення, камери спостереження та боєприпаси.

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Більшість німців проти постачання зброї Україні

Тим часом соціологічні опитування свідчать, що більшість жителів Німеччини підтримують стриманість уряду в конфлікті довкола України: майже три чверті респондентів (71 відсоток) не вважають правильним кроком можливе постачання Берліном озброєнь Києву.