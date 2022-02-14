Бербок попередила РФ про серйозні наслідки у разі нападу на Україну

Міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок (Annalena Baerbock) вважає, що через напруженість навколо України Європа опинилася в "украй небезпечній ситуації". Проте поки що "немає жодних ознак того, що збройний конфлікт - це вже вирішене питання", заявила вона у суботу, 13 лютого, в ефірі німецького каналу ARD.

За її словами, на переговорах з Росією йдеться про те, "як нам разом забезпечити безпеку". Необхідно говорити і про те, які кроки можна зробити в сфері роззброєння, і про більшу прозорість з обох боків, наголосила Бербок. "Військові конфлікти у серці Європи - це найстрашніше для всіх нас", - зазначила глава МЗС ФРН.

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"Утримати Росію за столом переговорів"

Захід готовий до продовження переговорного процесу будь-якої миті, і по всіх каналах йдуть спроби "утримати Росію за столом переговорів", але якщо конфлікту уникнути все ж таки не вдасться, Москву очікують жорсткі економічні санкції, запевнила Бербок.

Вона зазначила, що напад на Україну мав би "надзвичайно серйозні наслідки для Росії".

Нагадаємо, 14 лютого канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) розпочинає візит до Києва, де зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським. Після цього 15 лютого у Москві Шольц проведе переговори з президентом РФ Володимиром Путіним.