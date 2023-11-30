Бербок закликала Лаврова на ОБСЄ зупинити війну в Україні
Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock), виступаючи на пленарному засіданні Ради міністрів закордонних справ Організації з безпеки та співробітництва в Європі у четвер, 30 листопада, закликала главу російського МЗС Сергія Лаврова зупинити війну РФ проти України.
"Зупиніть цю війну. Зупиніть невимовні страждання, які ви приносите мільйонам людей", - сказала вона. Бербок наголосила, що для цього не потрібно жодних поступок з боку України або переговорів. "Усе, що потрібно - це рішення Росії", - зауважила вона.
Під час її виступу Лаврова в залі засідань не було. Бербок зазначила, що Лавров, як зазвичай, був присутній тільки тоді, "коли говорив сам, але не для того, щоб слухати інших".
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Німецька міністерка висловила переконання, що Росія хоче знищити не лише Україну, а й міжнародні організації, такі як ОБСЄ. "Ми щодня відстоюємо наш європейський мирний порядок", - заявила вона перед початком зустрічі та додала, що Росія намагається торпедувати цю співпрацю. "Але ми цього не допустимо", - пообіцяла Бербок.
Через участь Лаврова у засіданні представники України, Польщі та країн Балтії вирішили бойкотувати зустріч. Українська делегація залишила зал засідань, коли Лавров почав виступати. Втім на полях засідання ОБСЄ з Лавровим зустрілися кілька європейських міністрів.
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