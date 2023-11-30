Бербок закликала Лаврова на ОБСЄ зупинити війну в Україні

Виступ міністерки закордонних справ Німеччини Анналени Бербок на засіданні Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ російський міністр Сергій Лавров не слухав.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock), виступаючи на пленарному засіданні Ради міністрів закордонних справ Організації з безпеки та співробітництва в Європі у четвер, 30 листопада, закликала главу російського МЗС Сергія Лаврова зупинити війну РФ проти України.

"Зупиніть цю війну. Зупиніть невимовні страждання, які ви приносите мільйонам людей", - сказала вона. Бербок наголосила, що для цього не потрібно жодних поступок з боку України або переговорів. "Усе, що потрібно - це рішення Росії", - зауважила вона.

Під час її виступу Лаврова в залі засідань не було. Бербок зазначила, що Лавров, як зазвичай, був присутній тільки тоді, "коли говорив сам, але не для того, щоб слухати інших".

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Німецька міністерка висловила переконання, що Росія хоче знищити не лише Україну, а й міжнародні організації, такі як ОБСЄ. "Ми щодня відстоюємо наш європейський мирний порядок", - заявила вона перед початком зустрічі та додала, що Росія намагається торпедувати цю співпрацю. "Але ми цього не допустимо", - пообіцяла Бербок.

Через участь Лаврова у засіданні представники України, Польщі та країн Балтії вирішили бойкотувати зустріч. Українська делегація залишила зал засідань, коли Лавров почав виступати. Втім на полях засідання ОБСЄ з Лавровим зустрілися кілька європейських міністрів.

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