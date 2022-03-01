Бербок - Лаврову: Ваші танки несуть смерть

Вранці 24 лютого Росія розв'язала повномасштабну війну проти України.

Хроніки 24 лютого - 1 березня читайте тут.

DW стежить за подіями середи, 2 березня з 14.00 (час київський)

++00.27++

Співпрацювати з Росією відмовився американський автовиробник Ford. Своє рішення компанія обґрунтувала вторгненням РФ до України та загрозою миру та безпеки, яка є її наслідком. Рішення про вихід з російського ринку виконуватиметься негайно, наголосили в компанії. Через фонд допомоги компанія перекаже на потребти українців 100 тисяч доларів, інформує dpa.

++00.18++

Туреччина відхилила запити Росії на проходження військових кораблів через протоки у Чорне море. Запити надавались 27 та 28 лютого. Про відповідні рішення турецького уряду повідомив міністр закордонних справ Мевлют Чавушоглу.

++00.01++

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock) на засіданні Генеральної Асамблеї ООН заявила главі МЗС Росії Лаврову: "Ваші танки не привозять воду. Ваші танки не привозять дитяче харчування. Ваші танки не привозять мир. Ваші танки несуть тільки смерть і ролзруху". Представники РФ на різних рівнях наполегливо розповідають, що в Україні Росія проводить мирну операцію і здійснює захист прав людини, які порушує Україна.

Дивитись відео 07:31 Біженці з України - новий виклик для Європи? (01.03.2022)

Читайте також: Росія проти України. Як дійшло до великої війни