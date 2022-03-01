Бербок - Лаврову: Ваші танки несуть смерть

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Росія веде війну проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній та військовій інфраструктурі. DW стежить за подіями середи, 2 березня.
Вранці 24 лютого Росія розв'язала повномасштабну війну проти України.
Хроніки 24 лютого - 1 березня читайте тут.
DW стежить за подіями середи, 2 березня з 14.00 (час київський)
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Співпрацювати з Росією відмовився американський автовиробник Ford. Своє рішення компанія обґрунтувала вторгненням РФ до України та загрозою миру та безпеки, яка є її наслідком. Рішення про вихід з російського ринку виконуватиметься негайно, наголосили в компанії. Через фонд допомоги компанія перекаже на потребти українців 100 тисяч доларів, інформує dpa.
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Туреччина відхилила запити Росії на проходження військових кораблів через протоки у Чорне море. Запити надавались 27 та 28 лютого. Про відповідні рішення турецького уряду повідомив міністр закордонних справ Мевлют Чавушоглу.
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Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock) на засіданні Генеральної Асамблеї ООН заявила главі МЗС Росії Лаврову: "Ваші танки не привозять воду. Ваші танки не привозять дитяче харчування. Ваші танки не привозять мир. Ваші танки несуть тільки смерть і ролзруху". Представники РФ на різних рівнях наполегливо розповідають, що в Україні Росія проводить мирну операцію і здійснює захист прав людини, які порушує Україна.
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