 Бербок - Лаврову: Ваші танки несуть смерть | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.03.2022

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Новини

Бербок - Лаврову: Ваші танки несуть смерть

Росія веде війну проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній та військовій інфраструктурі. DW стежить за подіями середи, 2 березня.

Sondersitzung des Bundestags zum Krieg in der Ukraine - Annalena Baerbock

Вранці 24 лютого Росія розв'язала повномасштабну війну проти України.  

Хроніки 24 лютого - 1 березня читайте тут.

DW стежить за подіями середи, 2 березня з 14.00 (час київський)

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Співпрацювати з Росією відмовився американський автовиробник Ford.  Своє рішення компанія обґрунтувала вторгненням РФ до України та загрозою миру та безпеки, яка є її наслідком. Рішення про вихід з російського ринку виконуватиметься негайно, наголосили в компанії. Через фонд допомоги компанія перекаже на потребти українців 100 тисяч доларів, інформує dpa. 

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Туреччина відхилила запити Росії на проходження військових кораблів через протоки у Чорне море. Запити надавались 27 та 28 лютого. Про відповідні рішення турецького уряду повідомив міністр закордонних справ Мевлют Чавушоглу. 

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Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock) на засіданні Генеральної Асамблеї ООН заявила главі МЗС Росії Лаврову: "Ваші танки не привозять воду. Ваші танки не привозять дитяче харчування. Ваші танки не привозять мир. Ваші танки несуть тільки смерть і ролзруху". Представники РФ на різних рівнях наполегливо розповідають, що в Україні Росія проводить мирну операцію і здійснює захист прав людини, які порушує Україна. 

Дивитись відео 07:31

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