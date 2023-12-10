Бербок і Блінкен закликали краще захищати цивільних у Газі

Ситуація у Секторі Гази з кожним днем стає все більш складною, наголошує глава МЗС ФРН Анналена Бербок. Вона закликала збільшити доставку гуманітарної допомоги.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock) закликала міжнародну спільноту докласти зусиль для полегшення страждань цивільних у Секторі Гази та збільшити в цей регіон доставку гуманітарної допомоги. Як повідомляє у неділю, 10 грудня, пресслужба МЗС ФРН, про це міністерка заявила на базі гуманітарного реагування ООН в Дубаї.

"Як міжнародне співтовариство, ми повинні зробити все, щоб полегшити ці страждання та забезпечити надходження більшої кількості допомоги до Гази. Я щиро дякую Всесвітній продовольчій програмі ООН (WFP) за їхню важливу роботу", - заявила вона. За словами Бербок, цього року гуманітарну допомогу людям на палестинських територіях збільшено до 179 мільйонів євро.

Однак ситуація у Секторі Гази з кожним днем стає все більш безнадійною, зауважила посадовиця. "Найбільше страждають жінки та діти. Вони їдять останніми і першими вмирають", - наголосила Бербок. Тому, на думку очільниці МЗС ФРН, потрібні гуманітарні паузи, а ізраїльська армія повинна краще захищати цивільних жителів Сектора Гази. "Недостатньо закликати людей шукати безпечного місця, коли, насправді, захист на місці майже неможливий", - вказала Бербок.

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Блінкен: Найважливіше - захист цивільних осіб

Державний секретар США Ентоні Блінкен також закликав Ізраїль зробити більше для захисту палестинських цивільних осіб. "Найважливіше - переконатися, що військові операції спрямовані на захист цивільних осіб, - наголосив він в ефірі телеканалу CNN. - Я думаю, що такий намір є. Але результати не завжди проявляються".

За словами Блінкена, пріоритетом Ізраїлю має бути захист цивільних осіб Сектора Гази та забезпечення доставки гуманітарної допомоги, пише агенція Reuters. Для цього, на думку Блінкена, потрібно краще планувати безпечні "час, місця та маршрути", які дозволили б гуманітарним організаціям доставляти допомогу та допомагати цивільним особам уникнути небезпеки.

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Нетаньягу поговорив з Путіним

Тим часом прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху розкритикував позицію Росії щодо війни в Секторі Гази. Під час телефонної розмови із президентом РФ Володимиром Путіним він висловив невдоволення позицією російських представників в ООН та на інших міжнародних форумах, повідомляє офіс ізраїльського президента.

Також Нетаньяху також "висловив різку критику небезпечної співпраці між Росією та Іраном". Водночас Нетаньяху висловив вдячність за сприяння Росії у звільненні ізраїльтян з російським громадянством, які перебувають у полоні бойовиків ХАМАСу.

Напад ХАМАСу на Ізраїль

Ескалація конфлікту на Близькому Сході почалася після того, як 7 жовтня 2023 року рух ХАМАС, визнаний у Євросоюзі та США терористичною організацією, здійснив масштабну атаку на Ізраїль. Терористи завдали масованого ракетного удару по Ізраїлю і, вторгнувшись на його територію, влаштували наймасовішу розправу над мирним населенням в історії сучасної ізраїльської держави. Її жертвами стали 1200 людей. Бойовики також захопили понад 240 заручників і вивезли їх у Сектор Гази.

Ізраїль у відповідь оголосив війну ХАМАСу. Армія країни завдає масованих ударів по цьому густонаселеному палестинському регіону, що перебуває під владою ХАМАСу, а також почала наземну військову операцію. За останніми даними, з 7 жовтня загинуло 425 солдатів та офіцерів Ізраїлю, з яких 97 загинули після початку наземної операції у Секторі Гази 27 жовтня. Також було поранено 1593 військовослужбовців ЦАХАЛу. Армія оборони Ізраїлю з 10 грудня щодня повідомлятиме про кількість загиблих та поранених військовослужбовців.

За твердженням підконтрольного ХАМАСу міністерства охорони здоров'я, у Секторі Гази загинуло майже 18 тисяч людей. Підтвердити ці дані за незалежними джерелами неможливо.