Бербок до 100 днів війни: Підтримуємо Україну, поки відбуваються Бучі

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.
Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 2 червня.
На цій сторінці (оновлюється) DW стежить за новинами п'ятниці, 3 червня (час київський).
++07.39++
Ранкове зведення генштабу ЗСУ про обстріли армією РФ
На 100-ту добу війни в Україні російські війська продовжують обстріли цивільної інфраструктури по всій лінії фронту, повідомляє генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні. Зокрема:
- На Сумщині росіяни обстріляли Бачівськ, Ходине, Славгород і Гудове.
- На Харківщині обстріляли цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Башкіровка, Моспіно, Руська Лозова, Печеніги та Михайлівка. Завдали авіаційних ударів поблизу Нового.
- На Слов'янському напрямку обстріли цивільної інфраструктури фіксувалися в районах Дібрівного, Курульки, Вірнопілля, Червоної Поляни, Довгенького та інших населених пунктів. Армія РФ безуспішно штурмувала Богородичне та Долину.
- На Лиманському напрямку росіяни обстріляли цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Ярова, Щурове, Старий Караван і Райгородок. Тривають бої поблизу Студенки.
- На Сєвєродонецькому напрямку війська РФ продовжують обстріли позицій українських сил і цивільної інфраструктури в районах Сєвєродонецька, Борівського, Устинівки, Лисичанська, Мирної Долини. В районі Метьолкіного та Білогорівки російська армія намагалась вести штурмові дії, але відійшла на попередні позиції, зазнавши втрат. У центральній частині Сєверодонецька тривають бої.
- На Бахмутському напрямку обстрілюють Покровське, Нью-Йорк, Золоте, Комишуваху, Миколаївку, Берестове, Білогорівку та Врубівку. Поблизу останньої армія РФ вела безуспішні штурмові дії.
- Росіяни завдали авіаударів по інфраструктурі неподалік Відродження, Ротів, Новолуганського і Доломітного та обстрілювали цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Кам’янка, Веселе, Мар’їнка, Новомихайлівка, Авдіївка, Піски, Золота Нива на Донеччині. Штурмові дії російських військ поблизу Красногорівки та Полтавки успіхів не мали.
- На Південнобузькому напрямку армія РФ застосувала міномети, ствольну артилерію та реактивні системи залпового вогню по цивільній інфраструктурі в районах населених пунктів Кавказ, Лепетиха, Дмитрівка, Осокорівка, Благодійне, Степова Долина.
++07.23++
Зеленський: Україна має певні успіхи в боях у Сєвєродонецьку
Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні в ніч на 3 червня, напередодні початку 100-го дня війни, заявив про "певні успіхи в боях у Сєвєродонецьку". "Але ще рано говорити. Там зараз найжорсткіше. Як і в містах і громадах поруч: Лисичанськ, Бахмут та інші. Багато міст, де така потужна атака Росії", - сказав він.
++07.11++
Бербок до 100 днів війни: Підтримуємо Україну, поки відбуваються Бучі
3 червня, на 100-й день від початку війни в Україні, розв'язаної Росією, міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock) опублікувала колонку в газеті Bild, в якій висловила підтримку Києву від імені ФРН. "Ми будемо продовжувати підтримувати Україну. Доти, доки більше не відбуватиметься нових Буч. Щоб і для народу України те, що для нас є само собою зрозумілим, знову стало нормальним: життя у свободі", - написала вона.