Бербок до 100 днів війни: Підтримуємо Україну, поки відбуваються Бучі

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 2 червня.

На цій сторінці (оновлюється) DW стежить за новинами п'ятниці, 3 червня (час київський).

++07.39++

Ранкове зведення генштабу ЗСУ про обстріли армією РФ

На 100-ту добу війни в Україні російські війська продовжують обстріли цивільної інфраструктури по всій лінії фронту, повідомляє генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні. Зокрема:

На Сумщині росіяни обстріляли Бачівськ, Ходине, Славгород і Гудове.

На Харківщині обстріляли цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Башкіровка, Моспіно, Руська Лозова, Печеніги та Михайлівка. Завдали авіаційних ударів поблизу Нового.

На Слов'янському напрямку обстріли цивільної інфраструктури фіксувалися в районах Дібрівного, Курульки, Вірнопілля, Червоної Поляни, Довгенького та інших населених пунктів. Армія РФ безуспішно штурмувала Богородичне та Долину.

На Лиманському напрямку росіяни обстріляли цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Ярова, Щурове, Старий Караван і Райгородок. Тривають бої поблизу Студенки.

На Сєвєродонецькому напрямку війська РФ продовжують обстріли позицій українських сил і цивільної інфраструктури в районах Сєвєродонецька, Борівського, Устинівки, Лисичанська, Мирної Долини. В районі Метьолкіного та Білогорівки російська армія намагалась вести штурмові дії, але відійшла на попередні позиції, зазнавши втрат. У центральній частині Сєверодонецька тривають бої.

На Бахмутському напрямку обстрілюють Покровське, Нью-Йорк, Золоте, Комишуваху, Миколаївку, Берестове, Білогорівку та Врубівку. Поблизу останньої армія РФ вела безуспішні штурмові дії.

Росіяни завдали авіаударів по інфраструктурі неподалік Відродження, Ротів, Новолуганського і Доломітного та обстрілювали цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Кам’янка, Веселе, Мар’їнка, Новомихайлівка, Авдіївка, Піски, Золота Нива на Донеччині. Штурмові дії російських військ поблизу Красногорівки та Полтавки успіхів не мали.

На Південнобузькому напрямку армія РФ застосувала міномети, ствольну артилерію та реактивні системи залпового вогню по цивільній інфраструктурі в районах населених пунктів Кавказ, Лепетиха, Дмитрівка, Осокорівка, Благодійне, Степова Долина.

++07.23++

Зеленський: Україна має певні успіхи в боях у Сєвєродонецьку

Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні в ніч на 3 червня, напередодні початку 100-го дня війни, заявив про "певні успіхи в боях у Сєвєродонецьку". "Але ще рано говорити. Там зараз найжорсткіше. Як і в містах і громадах поруч: Лисичанськ, Бахмут та інші. Багато міст, де така потужна атака Росії", - сказав він.

++07.11++

Бербок до 100 днів війни: Підтримуємо Україну, поки відбуваються Бучі

3 червня, на 100-й день від початку війни в Україні, розв'язаної Росією, міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock) опублікувала колонку в газеті Bild, в якій висловила підтримку Києву від імені ФРН. "Ми будемо продовжувати підтримувати Україну. Доти, доки більше не відбуватиметься нових Буч. Щоб і для народу України те, що для нас є само собою зрозумілим, знову стало нормальним: життя у свободі", - написала вона.