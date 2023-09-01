Бербок: Безпека Польщі є безпекою Німеччини

У день 84-х роковин вторгнення Німеччини до Польщі глава МЗС ФРН Аналена Бербок нагадала про відповідальність її країни за безпеку у Європі.

Міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок (Annalena Baerbock) у п'ятницю, 1 вересня, нагадала про відповідальність Німеччини за безпеку Польщі та інших країн Східної Європи.

"Безпека Східної Європи, безпека Польщі - це безпека Німеччини", - сказала вона під час пам’ятних заходів у день 84-х роковин вторгнення Німеччини до Польщі, що стало початком Другої світової війни, пише агенція dpa.

Бербок наголосила, що, починаючи Польщею, нацисти відкрили собі шлях знищення до країн Балтії, Білорусі, України та Росії і аж до Греції і далі. З огляду на нинішню агресивну війну Росії проти України, міністерка закордонних справ ФРН закликала до солідарності з Україною та Польщею. При цьому Бербок наголосила, що мир і безпеку в Європі не можна сприймати як належне.

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Нагадаємо, Друга світова війна почалася нападом Німеччини на Польщу 1 вересня 1939 року. Зважаючи на загальну чисельність населення, Польща мала найбільше жертв від цієї війни, ніж будь-яка інша країна. Загиблими вважаються п'ять-шість мільйонів поляків - приблизно кожен шостий. Також значних руйнувань зазнала й інфраструктура країни. Зокрема, Варшава була майже повністю зрівняна із землею перед відступом вермахту.