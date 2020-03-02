Bellingcat: Ще один причетний до збиття МН17 - генерал-полковник ФСБ

Розслідувальна пошукова мережа Bellingcat заявляє, що ідентифікувала ще одну високопоставлену особу, яку пов'язують зі збиттям Boeing рейсу MH17 у 2014 році над Донбасом. Про це повідомляється на сайті та Twitter-блозі організації в вівторок, 28 квітня.

"ТЕРМІНОВО. Bellingcat ідентифікував високопоставлену особу, яку шукала Об'єднана слідча група у зв'язку зі збиттям MH17, як генерал-полковника Андрія Бурлаку, оперативного директора прикордонної служби ФСБ", - йдеться у твіті.

Bellingcat стверджує, що Андрій Бурлака - "перший заступник директора прикордонної служби ФСБ, який відповідає за операції з гігантським російським прикордонним апаратом". За цими даними, генерал-полковник Бурлака - російський чиновник найвищого рівня, чия особа досі залишалася невстановленою у кримінальному розслідуванні справи про збиття MH17.

"За даними Об'єднаної слідчої групи (JIT), він відігравав вирішальну роль у нагляді за військовими операціями на Сході України та контролі над потоком зброї через кордон", - пишуть розслідувачі.

Перехоплені розмови і чати бойовиків

Особу Бурлаки вдалося встановити на підставі аналізу перехоплених телефонних розмов і онлайн-чатів проросійських бойовиків на Сході України. Дослідники дійшли висновку, що чоловік під псевдонімом "Володимир Іванович", до якого звертаються сепаратисти, є саме Бурлакою. Він почав курувати військові операції на Сході України не пізніше ніж на початку липня 2014 року і робив це щонайменше до кінця липня, пишуть розслідувачі.

Bellingcat наводить кілька прикладів перехоплених телефонних розмов. Згідно з однією з них, 16 липня 2014 року двоє ватажків сепаратистів обговорюють, що міністр оборони РФ Сергій Шойгу вирішує, "хто що отримає", та що процедуру доручено "хлопцю ФСБ з Ростова". Як повідомляється, наступного ранку один із цих ватажків сепаратистів, який називає себе Сергієм Воробйовим, телефонує "Володимиру Івановичу", щоб повідомити про речі, які потрібні бойовикам, і каже, що запит скоординовано між Сергієм Аксьоновим (так званим прем'єр-міністром анексованого Росією Криму) та Олександром Бортніковим (керівником ФСБ).

Розслідувальна пошукова мережа Bellingcat, створена британським журналістом і блогером Еліотом Хіггінсом, стала відомою завдяки дослідженням використання зброї у війні в Сирії, а також експертному аналізу обставин падіння поблизу Донецька в липні 2014 року пасажирського літака Boeing 777. Для розслідування актуальних подій експерти Bellingcat аналізують інформацію з відкритих джерел, таких як відео, карти та фотографії, в тому числі зроблені супутниками.

Літак Boeing 777 рейсу МН17 авіакомпанії Malaysia Airlines упав на Сході України 17 липня 2014 року. Усі 298 людей на борту загинули. Жертви походили з багатьох країн світу. 196 із них були нідерландцями. Лайнер збили ракетою "Бук", яку привезли з Росії, дійшла висновку міжнародна слідча група з розслідування обставин трагедії наприкінці вересня 2016 року. До слідчої групи входять представники Нідерландів, Австралії, Малайзії, України та Бельгії.

Судовий розгляд справи про катастрофу MH17 почався 9 березня в Нідерландах.