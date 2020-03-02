Bellingcat: Ще один причетний до збиття МН17 - генерал-полковник ФСБ
Bellingcat заявляє, що ідентифіковано ще одного причетного до трагедії авіарейсу МН17 в небі над Донбасом як генерал-полковника ФСБ Андрія Бурлаку.
На місці падіння літака рейсу MH17. Фото з архіву
Розслідувальна пошукова мережа Bellingcat заявляє, що ідентифікувала ще одну високопоставлену особу, яку пов'язують зі збиттям Boeing рейсу MH17 у 2014 році над Донбасом. Про це повідомляється на сайті та Twitter-блозі організації в вівторок, 28 квітня.
"ТЕРМІНОВО. Bellingcat ідентифікував високопоставлену особу, яку шукала Об'єднана слідча група у зв'язку зі збиттям MH17, як генерал-полковника Андрія Бурлаку, оперативного директора прикордонної служби ФСБ", - йдеться у твіті.
Bellingcat стверджує, що Андрій Бурлака - "перший заступник директора прикордонної служби ФСБ, який відповідає за операції з гігантським російським прикордонним апаратом". За цими даними, генерал-полковник Бурлака - російський чиновник найвищого рівня, чия особа досі залишалася невстановленою у кримінальному розслідуванні справи про збиття MH17.
"За даними Об'єднаної слідчої групи (JIT), він відігравав вирішальну роль у нагляді за військовими операціями на Сході України та контролі над потоком зброї через кордон", - пишуть розслідувачі.
Перехоплені розмови і чати бойовиків
Особу Бурлаки вдалося встановити на підставі аналізу перехоплених телефонних розмов і онлайн-чатів проросійських бойовиків на Сході України. Дослідники дійшли висновку, що чоловік під псевдонімом "Володимир Іванович", до якого звертаються сепаратисти, є саме Бурлакою. Він почав курувати військові операції на Сході України не пізніше ніж на початку липня 2014 року і робив це щонайменше до кінця липня, пишуть розслідувачі.
Bellingcat наводить кілька прикладів перехоплених телефонних розмов. Згідно з однією з них, 16 липня 2014 року двоє ватажків сепаратистів обговорюють, що міністр оборони РФ Сергій Шойгу вирішує, "хто що отримає", та що процедуру доручено "хлопцю ФСБ з Ростова". Як повідомляється, наступного ранку один із цих ватажків сепаратистів, який називає себе Сергієм Воробйовим, телефонує "Володимиру Івановичу", щоб повідомити про речі, які потрібні бойовикам, і каже, що запит скоординовано між Сергієм Аксьоновим (так званим прем'єр-міністром анексованого Росією Криму) та Олександром Бортніковим (керівником ФСБ).
Розслідувальна пошукова мережа Bellingcat, створена британським журналістом і блогером Еліотом Хіггінсом, стала відомою завдяки дослідженням використання зброї у війні в Сирії, а також експертному аналізу обставин падіння поблизу Донецька в липні 2014 року пасажирського літака Boeing 777. Для розслідування актуальних подій експерти Bellingcat аналізують інформацію з відкритих джерел, таких як відео, карти та фотографії, в тому числі зроблені супутниками.
Літак Boeing 777 рейсу МН17 авіакомпанії Malaysia Airlines упав на Сході України 17 липня 2014 року. Усі 298 людей на борту загинули. Жертви походили з багатьох країн світу. 196 із них були нідерландцями. Лайнер збили ракетою "Бук", яку привезли з Росії, дійшла висновку міжнародна слідча група з розслідування обставин трагедії наприкінці вересня 2016 року. До слідчої групи входять представники Нідерландів, Австралії, Малайзії, України та Бельгії.
Розслідування показало, що Boeing збили ракетою серії 9М38, що використовується у зенітно-ракетному комплексі "Бук". Установку доправили з Росії й запустили з території, на той час підконтрольної бойовикам самопроголошеної "ДНР". Фрагменти ракети серії "Бук" було знайдено як під час розтину тіл членів екіпажу, так і в одному з віконних отворів кабіни літака.
Трагедія MH17: від падіння літака до суду в Гаазі
Унікальний номер двигуна ракети, що збила Boeing
За версією Міжнародної слідчої групи, Boeing збили з російської установки "Бук", записаної на 53-тю зенітно-ракетну бригаду з Курська. Серійний номер двигуна ракети 8869032, він був виготовлений на збройному заводі у підмосковному Долгопрудному в 1986 році. Міноборони РФ стверджує, що ракета перебувала на балансі української армії.
Трагедія MH17: від падіння літака до суду в Гаазі
Реконструйований Boeing
17 липня 2014 року літак, що здійснював рейс MH17 з Амстердама до Куала-Лумпуру, зазнав катастрофи у небі над Донбасом. Слідчі реконструювали носову частину збитого ліката: уламки лайнера закріпили на спеціально виготовленому каркасі, що повторив форми Boeing 777-200. Мета реконструкції - встановити перебіг катастрофи: кут, під яким ракета поцілила у лайнер, і подальше руйнування літака.
Трагедія MH17: від падіння літака до суду в Гаазі
Маршрут "Бука"
Слідчі стверджують, що встановили маршрут ЗРК "Бук" на територію України, а також його шлях назад до РФ. За версією слідства, комплекс переміщувався з території Росії на схід України, а пізніше його повернули до РФ на білому тягачі марки Volvo. Автори Bellingcat також стверджують, що встановили точний номер російської установки "Бук", поміченої на території України - 332.
Трагедія MH17: від падіння літака до суду в Гаазі
На лаві підсудних має опинитися Ігор Стрєлков-Гіркін
Серед офіційно оголошених обвинувачених - троє росіян, зокрема, колишній "міністр оборони" так званої "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков). Слідчі вважають, що на момент катастрофи Гіркін-Стрєлков обіймав головну військову посаду в самопроголошеній "ДНР".
Трагедія MH17: від падіння літака до суду в Гаазі
Хмурий: заступнк Гіркіна на момент катастрофи MH17
Другий обвинувачений - генерал-майор Сергій Дубінський (на прізвисько Хмурий), офіцер головного розвідувального управління (ГРУ) армії Росії у відставці. Звинувачення на свою адресу Дубінський відкидає, стверджуючи, що під час падіння MH17 очолював службу контррозвідки у самопроголошеній "ДНР" і не міг мати стосунок до наказу збити літак.
Трагедія MH17: від падіння літака до суду в Гаазі
Третій обвинувачений у причетності до падіння малайзійського Boeing
Полковник ГРУ Олег Пулатов (позивний "Гюрза") був у підпорядкуванні Дубінського. Російська "Новая газета" з посиланням на слідчих стверджує, що в день атаки на MH17 Пулатов супроводжував "Бук" і в момент запуску ракети перебував поряд із установкою.
Трагедія MH17: від падіння літака до суду в Гаазі
Доброволець "Крот"
Останній офіційний фігурант обвинувачення - громадянин України Леонід Харченко з позивним "Крот". Він - єдиний непрофесійний військовий серед обвинувачених. Слідчі вважають, що Харченко підпорядковувався Пулатову. За даними JIT, Харченко і Пулатов супроводжували установку "Бук" до району, звідки було здійснено постріл.
Трагедія MH17: від падіння літака до суду в Гаазі
П'ятий підозрюваний - українець Володимир Цемах
Влада Нідерландів вважає п'ятим підозрюваним колишнього командира підрозділу ППО у Сніжному Володимира Цемаха. Офіційно обвинувачення йому не пред'явлено. У 2019 році Цемаха під час таємної операції затримали на території, підкотрольній самопроголошеній "ДНР", потому влада України передала його Росії в рамках обміну полоненими. Цемах повернувся до сепаратистів. Київ оголосив його у розшук.
Трагедія MH17: від падіння літака до суду в Гаазі
Найбільш високопоставлений фігурант - Владислав Сурков
Слідство у 2019 році виклало в публічний доступ величезну кількість перехоплених телефонних розмов, які вважає важливими у контексті справи про збиття MH17. Один із тих, чиї перемови виявились перехопленими, - помічник президента РФ Владислав Сурков, як стверджують слідчі.
Трагедія MH17: від падіння літака до суду в Гаазі
Версії з Росії: російський "Первый канал" визнав фейк про винищувач
У листопаді 2014 року російський "Первый канал" показав "сенсаційне" фото винищувача в районі MH17. Але за даними радарів, поблизу не було повітряних суден, здатних збити Boeing. Наприкінці 2019 року в інтерв'ю часопису New Yorker голова "Першого каналу" Костянтин Ернст заявив, що на російському телебаченні "припустилися помилки".
Трагедія MH17: від падіння літака до суду в Гаазі
Росія і надалі звинувачує Україну
Міноборони Росії наполягає на тому, що жодні ЗРК "Бук" не перетинали кордон з Україною. Виробник комплексу "Бук" - російський концерн "Алмаз-Антей" - посилається на власне розслідування, за яким ракету було запущено з підконтрольною Києву точки. Президент РФ Володимир Путін заявив, що визнає висновки міжнародної слідчої групи тільки тоді, коли Росія отримає повний доступ до розслідування.
Трагедія MH17: від падіння літака до суду в Гаазі
Слідство у справі MH17 завершено, справу частково передано до суду
За п'ять років після трагерії, влітку 2019 року, Міжнародна слідча група заявила, що розслідування добігає кінця, а матеріали буде передано до окружного суду Гааги. Влада Нідерландів вирішила, що суд у справі про катастрофу лайнера пройде не за міжнародним, а за національним законодавством. Більшість серед 298 пасажирів літака була громадянами Нідерландів.
Трагедія MH17: від падіння літака до суду в Гаазі
Суд у справі MH17 відбудеться неподалік аеропорту Схіпхол
Кримінальний процес у справі про катастрофу Boeing здійснюватиме судова колегія окружного суду Гааги. Через значний публічний резонанс самі засідання відбудуться у судовому комплексі, розташованому неподалік аеропорту Схіпхол біля Амстердама.
Трагедія MH17: від падіння літака до суду в Гаазі
Суд у справі MH17: тут сидітимуть прокурор, судді й, можливо, обвинувачені
Ще до початку процесу журналістам показали залу, де проходитимуть слухання суду. На всіх охочих місць не вистачить, тож вирішили організувати пряму трансляцію із зали суду - нідерландською та англійською мовами.
Трагедія MH17: від падіння літака до суду в Гаазі
Родичі загиблих сподіваються на справедливість
Родичам загиблих виділили спеціальне місце - як у залі суду, так і за її межами, щоби вони могли спостерігати за процесом. "Я ходитиму на всі засідання суду від самого початку. Хочу знати, хто у цьому винен," - заявив в інтерв'ю DW нідерландець Піт Плуг, який очолює фонд пам'яті MH17. В авіакатастрофі він втратив брата.