 Bellingcat навів новий доказ версії щодо Чепіги-Боширова | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.10.2018

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Новини

Bellingcat навів новий доказ версії щодо Чепіги-Боширова

Розслідувачі з Bellingcat оприлюднили ще одне фото, де серед випускників-героїв Далекосхідного загальновійськового командного училища можна розгледіти Анатолія Чепігу.

Фото Чепіги зі стенду училища і кадр з інтерв'ю RT

Фото Чепіги зі стенду училища і кадр з інтерв'ю RT

Група журналістів-розслідувачів Bellingcat навела ще один доказ на користь версії, що російський громадянин Руслан Боширов, якого Лондон підозрює в отруєнні екс-агента Сергія Скрипаля, - насправді офіцер ГРУ Анатолій Чепіга. У вівторок, 2 жовтня, Bellingcat серед нових аргументів оприлюднила фотографію, викладену раніше в російській соціальній мережі "Одноклассники" (ОК).

Знімок зроблено в червні 2017 року одним із відвідувачів Далекосхідного загальновійськового командного училища. На цій фотографії видно фрагмент стенду з випускниками-героями училища. Серед них є й обличчя та ім'я полковника Чепіги. Якість фотографії достатня для того, щоб ідентифікувати цю людину як Руслана Боширова, запевняють розслідувачі.

"Ця нова фотографія, укупі з безліччю інших свідчень, робить ще менш переконливими заперечення російської влади", - наголошується на сайті Bellingcat.

Раніше речниця МЗС РФ Марія Захарова та прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков заперечували твердження журналістів, що полковник Анатолій Чепіга та Руслан Боширов, котрого англійські правоохоронці підозрюють у причетності до отруєння агента Сергія Скрипаля та його доньки Юлії - одна й та сама особа.

Напередодні ЗМІ повідомили, що "Руслан Боширов", якого розслідувачі ідентифікували як співробітника російського ГРУ Анатолія Чепігу, брав участь в операції з вивезення до РФ екс-президента України Віктора Януковича

DW.COM

Підозрюваний в отруєнні Скрипалів Руслан Боширов, якого розслідувачі називають російським розвідником Анатолієм Чепігою, брав участь у вивезенні Януковича з України. Про це заявив hromadske.ua журналіст Сергій Канєв. (01.10.2018)

Bellingcat і The Insider опублікували нові результати розслідування отруєння Скрипалів. У них представлені неспростовні докази участі Кремля в нападі в Солсбері, вважає Інґо Маннтойфель. (27.09.2018)

Односельці добре пам'ятають Анатолія Чепігу і стежать за всіма матеріалами в ЗМІ, пов'язаними зі звинуваченням Боширова і Петрова в отруєнні Скрипалів у Солсбері. Журналісти "Коммерсанта" побували в рідному селі Чепіги. (27.09.2018)

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Докази того, що офіцер російської розвідки брав участь у замаху на Скрипалів, ще більше погіршать відносини Заходу із Москвою. Розслідувачі з Bellingcat й Insider вважають: Руслан Боширов отримав зірку героя Росії за участь у війні на Донбасі.

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Bellingcat й Insider стверджують: справжнє прізвище Боширова - Чепіга, який у 2014-му служив у підрозділі, який помітили біля кордону України. Тоді ж Чепіга отримав звання "Герой Росії" "за виконання миротворчої місії".

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