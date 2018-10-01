Bellingcat навів новий доказ версії щодо Чепіги-Боширова

Група журналістів-розслідувачів Bellingcat навела ще один доказ на користь версії, що російський громадянин Руслан Боширов, якого Лондон підозрює в отруєнні екс-агента Сергія Скрипаля, - насправді офіцер ГРУ Анатолій Чепіга. У вівторок, 2 жовтня, Bellingcat серед нових аргументів оприлюднила фотографію, викладену раніше в російській соціальній мережі "Одноклассники" (ОК).

Знімок зроблено в червні 2017 року одним із відвідувачів Далекосхідного загальновійськового командного училища. На цій фотографії видно фрагмент стенду з випускниками-героями училища. Серед них є й обличчя та ім'я полковника Чепіги. Якість фотографії достатня для того, щоб ідентифікувати цю людину як Руслана Боширова, запевняють розслідувачі.

"Ця нова фотографія, укупі з безліччю інших свідчень, робить ще менш переконливими заперечення російської влади", - наголошується на сайті Bellingcat.

Раніше речниця МЗС РФ Марія Захарова та прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков заперечували твердження журналістів, що полковник Анатолій Чепіга та Руслан Боширов, котрого англійські правоохоронці підозрюють у причетності до отруєння агента Сергія Скрипаля та його доньки Юлії - одна й та сама особа.

Напередодні ЗМІ повідомили, що "Руслан Боширов", якого розслідувачі ідентифікували як співробітника російського ГРУ Анатолія Чепігу, брав участь в операції з вивезення до РФ екс-президента України Віктора Януковича.