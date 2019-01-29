Bellingcat звинувачує російських хакерів у кібератаках

Російські хакери вчинили кібератаки на групу розслідувачів Bellingcat, повідомив ввечері в п'ятницю, 26 липня, британський журналіст і засновник групи Еліот Хіггінс. "Bellingcat вважає себе мішенню кібератак, і, швидше за все, вони пов'язані з нашою роботою щодо Росії. Я вважаю, що частота атак, які здійснюють російські агенти, - чи то хакери, тролі або медіа, - дозволяє оцінити впливовість ресурсу", - написав він у соціальній мережі Twitter.

За його словами, Bellingcat у даний час займається розслідуванням отруєння Сергія і Юлії Скрипалів у британському Солсбері. Крім того, кібератаки можуть бути пов'язані з п'ятою річницею катастрофи на Донбасі пасажирського літака рейсу MH17, в причетності до якої західні уряди звинувачують Росію, впевнений Хіггінс.

Bellingcat зазначила у Twitter, що об'єктом кібератак став, зокрема, сервіс веб-пошти ProtonMail. Він відрізняється від багатьох інших поштових сервісів тим, що листи між його користувачами завжди шифруються автоматично. Сервіс ProtonMail використовується співробітниками Bellingcat для підвищення безпеки листування.

Дослідницька група Bellingcat заснована у 2014 році. Вона публікує результати журналістських розслідувань, які стосуються резонансних подій. У травні цього року Bellingcat оприлюднила дані 12 осіб, які, за її твердженням, причетні до катастрофи рейсу MH17 у 2014 році.