 Bellingcat звинувачує російських хакерів у кібератаках | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.07.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Bellingcat звинувачує російських хакерів у кібератаках

Група Bellingcat, яка займається розслідуваннями отруєння Скрипалів у Солсбері та катастрофи рейсу MH17 на Донбасі, була атакована російськими хакерами, заявив її засновник Еліот Хіггінс.

Засновник групи Bellingcat Еліот Хіггінс

Засновник групи Bellingcat Еліот Хіггінс

Російські хакери вчинили кібератаки на групу розслідувачів Bellingcat, повідомив ввечері в п'ятницю, 26 липня, британський журналіст і засновник групи Еліот Хіггінс. "Bellingcat вважає себе мішенню кібератак, і, швидше за все, вони пов'язані з нашою роботою щодо Росії. Я вважаю, що частота атак, які здійснюють російські агенти, - чи то хакери, тролі або медіа, - дозволяє оцінити впливовість ресурсу", - написав він у соціальній мережі Twitter.

За його словами, Bellingcat у даний час займається розслідуванням отруєння Сергія і Юлії Скрипалів у британському Солсбері. Крім того, кібератаки можуть бути пов'язані з п'ятою річницею катастрофи на Донбасі пасажирського літака рейсу MH17, в причетності до якої західні уряди звинувачують Росію, впевнений Хіггінс.

Bellingcat зазначила у Twitter, що об'єктом кібератак став, зокрема, сервіс веб-пошти ProtonMail. Він відрізняється від багатьох інших поштових сервісів тим, що листи між його користувачами завжди шифруються автоматично. Сервіс ProtonMail використовується співробітниками Bellingcat для підвищення безпеки листування.

 

Дослідницька група Bellingcat заснована у 2014 році. Вона публікує результати журналістських розслідувань, які стосуються резонансних подій. У травні цього року Bellingcat оприлюднила дані 12 осіб, які, за її твердженням, причетні до катастрофи рейсу MH17 у 2014 році.

Дивитись відео 01:31

Доповідь Bellingcat: лише російський "Бук 332" міг збити MH17 (17.07.2017)

DW.COM

Bellingcat опублікувала розслідування про шефа отруювачів в Солсбері

Генерал-майор ГРУ Денис Сергеєв приїхав до Лондона одночасно з "Петровим" і "Бошировим". Він міг зустрітися з ними за кілька годин до їхньої поїздки в Солсбері. (30.06.2019)  

П'ять років катастрофи MH17: розслідування завершене - що далі?

На обвинувачених у справі про катастрофу літака Boeing в небі над Донбасом чекає суд, що відбудеться у березні 2020 року. У п'яту річницю трагедії рейсу MH17 DW зібрала основні факти і сценарії подальшого розвитку подій. (17.07.2019)  

У Bellingcat назвали офіцера ГРУ причетним до збиття MH17

Розслідування Bellingcat встановило ймовірну причетність російського офіцера Олега Іваннікова до збиття малайзійського літака рейсу MH17. У 2014-2015 роках Іванніков перебував на Донбасі в якості військового радника. (25.05.2018)  

Аудіо й відео до теми

Доповідь Bellingcat: лише російський "Бук 332" міг збити MH17 (17.07.2017)  

Також за темою

USA Dan Coats

Російські хакери можуть втрутитися у вибори в Україні - розвідка США 29.01.2019

Москва за допомогою кібератак спробує вплинути на вибори президента України, вважає очільник Нацрозвідки США. Ден Коутс також прогнозує ескалацію в районі Чорного й Азовського морів.

Symbolbild Cyberangriff

Der Spiegel: Російські хакери атакували німецькі суспільні ЗМІ 27.07.2018

Німецькі суспільно-правові ЗМІ ZDF і WDR зазнали кібератак на початку червня. Напади здійснили російські хакери з групи Sandworm, повідомило видання Der Spiegel.

Symbolbild Cyberattacke Russland

WSJ: Російські хакери зламали мережі енергетичних компаній США 24.07.2018

Хакери Energetic Bear проникли в мережі енергетичних компаній США, пише The Wall Street Journal. Жертвами нападу стали сотні фірм, хакери використовували облікові дані співробітників.

Реклама

Докладно

Ukraine setzt russischen Tanker Nika Spirit aka Neyma in Hafen im Schwarzen Meer fest (Reuters/State Border Guard Service of Ukraine)

Що відомо про затриманий в Ізмаїлі російський танкер

Затриманий СБУ російський танкер NIKA SPIRIT восени минулого року заблокував Керченську протоку. Що він робив в Ізмаїлі?  

Президент США Дональд Трамп

Трамп назвав "дурістю" Макрона податок для інтернет-гігантів

Дональд Трамп назвав дурістю французький податок для американських технологічних гігантів.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  