 Bellingcat: Заради ″Боширова″ і ″Петрова″ ФСБ ″зламала″ систему видачі британських віз | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.11.2018

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Новини

Bellingcat: Заради "Боширова" і "Петрова" ФСБ "зламала" систему видачі британських віз

За даними незалежних розслідувачів, ФСБ примусом завербувала співробітника компанії, яка займалася обробкою заяв на отримання британських віз.

Петров і Боширов

"Петров" і "Боширов"

Федеральна служба безпеки (ФСБ) Росії  намагалася отримати доступ до інформаційних систем візового центру TLScontact, який у РФ обробляє заяви на візи в країни Шенгенської зони і Великобританію. Були застосовані зокрема методи соціальної інженерії, йдеться в розслідуванні групи Bellingcat і російського видання The Insider, частина результатів якого оприлюднена в п'ятницю, 16 листопада.

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Чверть російського дипломатичного персоналу в Швейцарії працює на зовнішню розвідку РФ. Такого висновку дійшла газета Tages Anzeiger, проаналізувавши звіт швейцарського бундесрату.

Російські громадяни з паспортами на імена Олександра Петрова та Руслана Боширова були в Празі одночасно із Сергієм Скрипалем у жовтні 2014 року, повідомило Чеське радіо. (10.10.2018)

Разом з "Бошировим" і "Петровим" у Великобританії під час замаху на Скрипалів перебував росіянин з паспортом на ім'я Сергія Федотова, повідомляє російське інтернет-видання "Фонтанка". (11.10.2018)

Розслідувальники поставили запитання, як неіснуючі особи "Боширов" та Петров", яких звинувачують в отруєнні Сергія Скрипаля і його дочки Юлії в Солсбері, могли отримати багаторазову британську візу. Пошук Bellingcat через бази даних бізнесу в Росії показав, що єдиною фірмою, де формально працював "Боширов", була Kursor Ltd, московський "виробник медичного обладнання". Він був ліквідований за кілька місяців після того, як "Боширов" отримав свою фальшиву особистість в 2009 році, ідеться в розслідуванні.

Вербування працівника візової системи

Bellincat отримав інформацію від колишнього IT-співробітника TLSсontact. Той розповів, що у 2016 році його примусили - погрозами депортувати його дружину і доньку з громадянством Монголії - співпрацювати з ФСБ. Його куратор зі спецслужби в червні 2016 року запитав, чи можна організувати візи для "пари хлопців, які повинні відвідати Великобританію". "Важливо, щоб їхні паспорти приймалися і перевірялися безпосередньо консульством без будь-яких перевірок і без будь-яких слідів у візовому центрі", - сказав йому співробітник ФСБ.

Інформатор Bellingcat розповів, що від нього хотіли отримати інформацію про внутрішні процеси у TLScontact, про IТ-мережі та системи цифрової безпеки. Він сказав, що надав підроблені дані з встановленими "капканами" для виявлення вторгнення. Пізніше він виявив як проникнення, так і те, що у ФСБ вже був доступ до камер у центрі подачі заяв. Наприкінці червня 2016 року йому наказали створити бекдор - вразливість у системі інформаційного захисту, щоб отримати доступ до мережі візового центру.

Джерело Bellingcat також надало запис кількох телефонних розмов з куратором із ФСБ. На них ідеться про завуальовані погрози його родині.

Йому вдалося вивезти свою сім'ю, а згодом і втекти самому з Росії до США, де він попросив про політичний притулок. 

Крім того, він каже, що повідомив роботодавця, а також британських дипломатів про свій випадок. Bellincat не отримав підтверджень чи спростувань цієї історії від ФБР чи TLScontact. Утім, роблять висновок розслідувачі, історія про спробу "зламу" системи видачі віз виглядає правдоподобним поясненням того, чому двоє осіб з фіктивною біографією отримали багаторазові візи у Великобританію, відомою своєю жорстким та "параноїдальним" ставленням до перевірки даних заявників.

"Петров" і "Боширов" - імовірні агенти ГРУ РФ

У Великобританії "Боширова" та "Петрова" - ймовірних співробітників військової розвідки Росії (Головного управління Генерального штабу збройних сил РФ), більше відомої як ГРУ (Головне розвідувальне управління), обвинувачують в отруєнні Скрипаля та його доньки Юлії в британському Солсбері в березні 2018 року.

Слідство вказує, що імена підозрюваних можуть бути вигаданими. Групи розслідувачів Bellingcat, The Insider, Conflict Intelligence Team та "Проект" дізналися подробиці з біографії "Боширова" та "Петрова" та назвали їхні справжні імена - Анатолій Чепіга та Олександр Мішкін. Обидва - полковники ГРУ. 

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03:04 хв

Bellingcat: турист з Солсбері, який став героєм РФ за операцію в Україні

Посилання в інтернеті

Spies Without Borders – How the FSB Infiltrated the International Visa System

Аудіо й відео до теми

Bellingcat: турист з Солсбері, який став героєм РФ за операцію в Україні  

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