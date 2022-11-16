Бельгія: Вибух у Польщі ймовірно спричинила українська ППО

266-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події середи, 16 листопада.

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 15 листопада.

На цій сторінці DW розповідає про події середи, 16 листопада (час київський).

++12:51++

Байден повідомив партнерам, що вибух у Польщі спричинила українська ППО - ЗМІ

Президент США Джо Байден повідомив партнерам по Великій сімці та Північноатлантичному альянсу (НАТО), що вибух у Польщі 15 листопада був спричинений українською ракетою протиповітряної оборони, розповіло агентству Reuters джерело в НАТО.

Тим часом міністерка оборони Бельгії Людівін Денондер публічно заявила, що за попередньою інформацією, вибух стався внаслідок роботи українських зенітних систем, задіяних для збиття російських ракет, пише агентство AFP.

Міністерство оборони РФ стверджує, що найближчий удар по Україні нанесло в 35 кілометрах від польського кордону, а знімки з місця вибуху свідчать про падіння уламків української ракети зенітно-ракетного комплексу С-300.

Зараз посли країн НАТО проводять екстрені переговори, скликані Польщею, за результатами яких очікується пресконференція генерального секретаря Альянсу Єнса Столтенберга.

++12:27++

Папа Римський Франциск засудив останній масований удар по Україні, закликавши до припинення вогню. "З болем і занепокоєнням я дізнався про нову і ще більш жорстоку ракетну атаку на Україну, яка призвела до загибелі людей і пошкодження значної частини цивільної інфраструктури", - цитує його слова на загальній аудієнції Reuters. Понтифік закликав молитися за Україну, "щоб Господь навернув серця тих, хто все ще робить ставку на війну", і щоб "у мученицькій Україні запанувало бажання миру", щоб уникнути ескалації та відкрити шлях до припинення вогню і діалогу.

Агентство не уточнює, чи згадав Папа при цьому Росію. Вибух у Польщі поблизу кордону з Україною він не згадував.

++12:05++

Швеція надасть Україні допомогу на 350 мільйонів доларів

Швеція надасть Україні військову та гуманітарну допомогу на понад 350 мільйонів доларів, заявив прем'єр-міністр країни Ульф Крістерссон. З них 286 мільйонів доларів піде на військову підтримку, а ще 69 мільйонів - на гуманітарну допомогу Україні.

Прем'єр Швеції Ульф Крістерссон Фото: Fredrik Sandberg/TT/picture alliance

"Цей пакет військової підтримки більший, ніж усі вісім попередніх пакетів разом узятих", - сказав Крістерссон на пресконференції.

Міністр оборони Швеції Пал Йонсон повідомив, що нова військова допомога включатиме систему протиповітряної оборони (ППО) та боєприпаси зі складів збройних сил країни. Втім, з міркувань "оперативної таємниці" в уряді Швеції не назвали, яку саме систему ППО отримає Київ.

++11:44++

Директор Центрального розвідувального управління (ЦРУ) Сполучених Штатів Америки Вільям Бернс зустрічався у день масованого удару РФ по Україні 15 листопада з українським президентом Володимиром Зеленським у Києві, повідомило американське видання The Washington Post із посиланням на інформоване джерело.

Під час ударів Бернс перебував на території посольства США, йому нічого не загрожувало. За словами співрозмовника, він підтвердив зобов'язання підтримувати Україну в її боротьбі з російською агресією.

Крім того, директор ЦРУ зустрівся з керівництвом української розвідки та обговорив застереження, яке він висловив напередодні в Анкарі голові Служби зовнішньої розвідки Росії Сергію Наришкіну - "не використовувати ядерну зброю" у війні проти України.

++11:13++

Внаслідок обстрілів Росією території України 15 листопада загинули троє цивільних у Києві, Донецькій та Запорізькій областях, повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко. Ще 17 мирних громадян були поранені в Києві, Київській, Дніпропетровській, Донецькій, Харківській, Херсонській та Хмельницькій областях.

++10:54++

Більшість абонентів підключені до електроенергії після масованого удару РФ

Більшість абонентів підключені до електроенергії станом на ранок середи після вчорашніх масованих ракетних ударів РФ по енергетичних об'єктах України, повідомив президент Володимир Зеленський.

За даними заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка, енергопостачання повністю відновлене в Києві, Київській, Івано-Франківській, Одеській, Рівненській, Черкаській, Чернівецькій та Чернігівській областях. У Львівській області електро- та водопостачання відновлене на 95 відсотків. У Волинські області без електрики продовжують перебувати близько 45 тисяч споживачів, у Тернопільській та Харківській - по 90 тисяч, у Хмельницькій - 105 тисяч. Роботи тривають і в Житомирській та Сумській областях.

Для стабілізації роботи системи в середу можливі аварійні відключення.

++10:30++

Лідери G20 засудили війну РФ проти України - декларація

Лідери країн Великої двадцятки під час саміту на острові Балі в Індонезії ухвалили декларацію G20, у якій "найрішучішим чином" засуджується військова агресія Росії проти України.

Під час саміту G20 Фото: Kominfo KTT G20 - 2022

У документі наголошується, що "більшість членів G20 рішуче засудили війну в Україні та підкреслили, що вона спричиняє величезні людські страждання і поглиблює існуючі вразливості у світовій економіці, повідомляє агенція Reuters. За її даними, декларацію схвалили представники усіх країн Великої двадцятки, включаючи Росію. У документі, втім, зазначається, що існують "інші погляди і різні оцінки ситуації та санкцій".

++10:12++

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган вважає, що "зернова угода", дія якої завершується 19 листопада, буде продовжена на рік. При цьому переговори щодо неї ще тривають. "Я вважаю, що вона буде продовжена. Тут немає ніяких проблем", - цитує слова Ердогана на пресконференції на полях саміту G20 агентство AFP.

++09:42++

Байден і Ердоган: Малоймовірно, що ракету, яка впала в Польщі, випустили з РФ

Президент США Джо Байден під час спілкування зі ЗМІ на полях саміту Великої двадцятки заявив, що, за попередньою інформацією, є маловірогідним, що ракету, яка впала у Польщі, випустили з території РФ, враховуючи її траєкторію польоту. Кілька анонімних джерел агентства Associated Press в адміністрації США повідомили, що, за попередніми оцінками, ракету випустили українські сили протиповітряної оборони по російській ракеті. Лідери країн Північноатлантичного альянсу (НАТО) та Великої сімки, які беруть участь в саміті G20, пообіцяли Польщі допомогу в розслідуванні інциденту.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган також заявив, що вважає, що Москва "не має до цього ніякого відношення". "Росія каже, що це не має до них ніякого відношення, і слова Байдена, що ці ракети не російського виробництва показують, що це не має відношення до Росії", - цитує його заяву на пресконференції під час саміту G20 агентство Reuters. Ердоган також заявив, що ситуацію необхідно розслідувати, і що він поговорить з президентом Росії Володимиром Путіним, коли повернеться до Туреччини.

++09:11++

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що Росія значно виснажила свої запаси високоточних систем озброєння і, швидше за все, буде змушена знизити темпи ударів по критично важливій інфраструктурі України.

У щоденному звіті ISW також зазначається, що Кремль підготував серію масованих ракетних ударів по Україні 15 листопада ще до того, як український президент Володимир Зеленський представив на саміті Великої двадцятки пропозицію щодо досягнення миру з 10 пунктів. Аналітики зауважують, що подібна ракетна атака потребує значної військової підготовки і її неможливо провести в стислий термін. На їхню думку, це свідчить про незацікавленість РФ у створенні умов для переговорів з Києвом.

++08:47++

Байден попросив Конгрес виділити Україні 37 мільярдів доларів

Президент США Джо Байден звернувся до Конгресу з проханням надати Україні понад 37 мільярдів доларів надзвичайної допомоги для подальшого протистояння російському вторгненню, повідомила агенція Associated Press.

Джо Байден попросив Конгрес США виділити Україні понад 37 мільярдів доларів допомоги, розрахованої до вересня 2023 року Фото: Susan Walsh/AP/picture alliance

Передбачається, що ця допомога, розрахована до вересня 2023 року, включатиме: 21,7 мільярда доларів на військову, розвідувальну та іншу оборонну підтримку; 14,5 мільярда доларів гуманітарної допомоги та на підтримку функціонування українського уряду; 900 мільйонів доларів на охорону здоров'я та підтримку українців, які проживають у США; 626 мільйонів доларів на підтримку ядерної безпеки України та модернізацію стратегічного нафтового резерву.

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++08:19++

За уточненою інформацією, 15 листопада на території України збили 77 крилатих ракет, 10 іранських ударних дронів Shahed-136 і один безпілотник "Оріон", повідомляє у ранковому зведенні генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ). Усього Росія випустила понад 90 ракет Х-101 та "Калібр" і більше десяти дронів, завдаючи масованого ракетного удару по об'єктах військової та цивільної інфраструктури України.

Крім того, Росія продовжувала обстрілювати позиції ЗСУ та населені пункти по лінії зіткнення, завдавши 43 авіаційних ударів і здійснивши понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Війська РФ продовжують обладнувати оборонні рубежі на лівому березі Дніпра та не припиняють наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському і Новопавлівському напрямках.

Українські військові відбили за минулу добу атаки в районах населених пунктів Білогорівка, Курдюмівка, Новокалинове, Веселе, Авдіївка, Первомайське, Водяне, Новомихайлівка та Времівка Донецької області.

Серед іншого, ЗСУ вразили 15 листопада три позиції зенітно-ракетних комплексів і склад боєприпасів РФ.

++07:55++

США запровадили нові санкції щодо Ірану за постачання дронів РФ

Міністерство фінансів США запровадило санкції щодо Ірану за постачання Росії дронів для використання проти України.

Під них потрапили: відповідальний за виробництво безпілотників центр Shahed Aviation Industries Research Center; компанії, розміщені в Об'єднаних Арабських Еміратах, які сприяли відправці дронів до Росії - Success Aviation Services FZC i Jet Global DMCC; двоє фізичних осіб, які допомагали приватній військовфй компанії "Вагнер" закупити іранські безпілотники.

Сама ПВК "Вагнера", Повітряно-космічні сили Корпусу вартових ісламської революції та іранське підприємство Qods Aviation Industries внесені до санкційного списку Державного департаменту США.

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++07:31++

Польське МЗС: На території Польщі впала ракета російського виробництва

У ніч на середу в польському міністерстві закордонних справ заявили, що ракета, яка впала на території Польщі, - російського виробництва.

На місці вибуху на території Люблінського воєводства Польщі Фото: Wojtek Jargilo/PAP/dpa/picture alliance

"15 листопада 2022 року відбувся черговий багатогодинний масований обстріл збройними силами Російської Федерації всієї території України та її критичної інфраструктури. О 15:40 на території села Пшеводув Грубешівського повіту Люблінського воєводства впала ракета російського виробництва, внаслідок чого загинули двоє громадян Республіки Польща", - йдеться в повідомленні. Міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау викликав російського посла з вимогою негайно надати детальні пояснення.

Водночас згодом у канцелярії президента Польщі Анджея Дуди повідомили, що наразі немає однозначних доказів щодо того, хто запустив ракету. "Розслідування триває. Найімовірніше, це була ракета російського виробництва", - йдеться у повідомленні в Twitter.

++07:16++

Зеленський і Дуда обговорили падіння ракети в Польщі

В ніч на середу президенти України Володимир Зеленський та Польщі Анджей Дуда провели телефонну розмову щодо падіння ракети на польській території.

"Висловив співчуття у зв'язку з загибеллю громадян Польщі від російського ракетного терору. Також обговорили наявну інформацію та з'ясовуємо всі факти. Україна, Польща, уся Європа та світ мають бути повністю захищені від держави-терориста", - написав Зеленський у Telegram.

Тим часом міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зауважив, що Росія просуває повідомлення про те, що на території Польщі нібито впала ракета української протиповітряної оборони. "Це неправда. Не треба підігравати російській пропаганді чи поширювати її меседжі. Цей урок слід було засвоїти давно, ще після збиття МН17", - написав він у Twitter.

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