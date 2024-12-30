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СуспільствоЄвропа

Бельгія першою в ЄС заборонила одноразові вейпи

Дмитро Шварц
30 грудня 2024 р.

Бельгія з 1 січня 2025 року запроваджує заборону на продаж одноразових електронних сигарет задля захисту здоров'я молоді в рамках національного антитютюнового плану.

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Електронні сигарети (ілюстративне фото)
Одноразові електронні сигарети популярні серед молодіФото: Andrew Harnik/AP Photo/picture alliance

Бельгія з 1 січня 2025 року запроваджує заборону на продаж одноразових електронних сигарет, що є спробою влади захистити здоров'я молоді в рамках національного антитютюнового плану.

Як передає агенція AFP у понеділок, 30 грудня, Бельгія доволі швидко відреагувала на небезпеку, яку становлять одноразові електронні сигарети, що з'явилися на ринку понад п'ять років тому. У 2021 році федеральний уряд країни подав до Європейської Комісії пропозицію заборонити одноразові вейпи.

Комісія, яка повинна схвалити будь-яку заборону на продаж, дала Бельгії

на це зелене світло в березні 2024 року.

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Одноразові вейпи популярні серед молоді

Європейський Союз має на меті до 2040 року створити покоління, вільне від тютюну, зменшивши кількість курців у 27 країнах блоку з приблизно 25 відсотків зараз до менш ніж п'яти відсотків від загальної кількості населення.

Дослідження, проведене в ЄС у 2023 році, показало, що більшість користувачів електронних сигарет віддають перевагу вейпам, що перезаряджаються, а одноразові версії користуються популярністю серед молоді у віці від 15 до 24 років. Прості у використанні та широко рекламовані в соціальних мережах, одноразові вейпи також привабливі своєю низькою вартістю.

Противники одноразових вейпів також вказують на "екологічну катастрофу", спричинену ними. Коли Бельгія просила ЄС схвалити їх заборону, вона аргументувала це тим, що пластиковий одноразовий вейп з літієвим акумулятором зазвичай викидають протягом п'яти днів після купівлі. Натомість перезаряджаємі версії можуть працювати близько шести-семи місяців.

Нагадаємо, наприкінці січня колишній прем'єр Великобританії Ріші Сунак заявив, що країна заборонить одноразові вейпи для боротьби зі зростанням куріння серед молоді та захисту здоров'я дітей.

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