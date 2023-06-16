У новому пакеті військової допомоги Бельгія передасть Україні бронетранспортери М113. Про передачу таких машин, а також чотирьох танків Leopard 2, повідомила і міністерка оборони Іспанії.

Уряд Бельгії у п'ятницю, 16 червня, схвалив 15-ий пакет військової допомоги для України обсягом 11 мільйонів євро. Про це повідомила міністерка оборони країни Людивін Дедондер, передає державна телерадіокомпанія RTBF.

Ці гроші спрямують на передачу Україні гусеничних бронетранспортерів М113, які бельгійська армія зняла з озброєння більше десяти років тому. Тому перед відправкою в Україну їх приведуть в робочий стан. Однак Дедондер не уточнила яку кількість техніки буде передано Україні.

Також міністерка наголосила, що військова допомога Бельгії є частиною координації між країнами НАТО, які входять до Контактної групи з питань оборони України ("Рамштайн"), і відповідає конкретним запитам України.

"Підтримка України - це не змагання між країнами-партнерами, а результат узгодженого підходу, спрямованого на якомога краще задоволення потреб на місцях. Цей новий пакет допомоги повністю відповідає цій логіці", - цитує Дедондер видання.

Напередодні, 9 червня, Бельгія оголосила про передачу Україні партії 105-мм артилерійських снарядів на суму 32,4 мільйона євро. З урахуванням цієї поставки загальна сума військової летальної та нелетальної допомоги Бельгії Україні сягне 306 мільйонів євро, зазначили тоді в міноборони країни.

М113 та Leopard 2A4 від Іспанії

Також передати бронетранспортери М113 Україні вирішила Іспанія. Як повідомлялося 15 червня на сайті міністерства оборони країни, Київ отримає 20 одиниць М113 TOA, які прибудуть до Польщі 19 червня. Таким чином вони приєднаються до вже переданих Мадридом 40 бронетранспортерів М113, повідомила очільниця оборонного відомства Іспанії Маргарита Роблес під час зустрічі у форматі "рамштайн".

Крім того, Іспанія передасть Україні чотири Leopard 2A4, які були на ремонті, а також польовий шпиталь Role II plus, який складається з 12 контейнерів і здатен запезпечити надання медичних послуг для бригади. Зазначається, що перед його відправкою українські військовослужбовці пройдуть навчання в Іспанії.

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