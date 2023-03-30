Батька школярки-авторки антивоєнного малюнка могли затримати

Місцезнаходження Олексія Москальова в Мінську вирахували через увімкнений мобільний телефон, пишуть ЗМІ. У РФ батька дівчинки-авторки антивоєнного малюнка засудили до двох років за "дискредитацію" армії.

Жителя міста Єфремов Тульської області РФ Олексія Москальова - батька 13-річної школярки, яка намалювала антивоєнний малюнок, - затримали в Мінську, передають онлайн-видання "Медіазона" і Sota в четвер, 30 березня. За відомостями неназваного співрозмовника Sota, місцезнаходження Москальова вдалося встановити через увімкнення у квартирі мобільного телефону.

Водночас адвокат чоловіка Дмитро Захватов повідомив, що у нього наразі немає зв'язку з підзахисним, оскільки телефон Москальова вимкнений. "Підтвердити (затримання. - Ред.) точно не можу, але за непрямими даними, судячи з усього, все так і є", - написав юрист у Telegram-каналі.

У Росії Москальова кількома днями раніше було засуджено до двох років колонії загального режиму у справі про повторну "дискредитацію" армії РФ. За даними суду, чоловік утік з-під домашнього арешту.

Антивоєнний малюнок

У квітні 2022 року в школі №9 міста Єфремов шестикласникам дали на уроці образотворчого мистецтва завдання: намалювати малюнки на підтримку російських військ в Україні. Маша Москальова зобразила два прапори - РФ і України; на першому вона написала "Ні війні", на другому - "Слава Україні". Після цього директорка викликала поліцію, дівчинку разом із батьком возили до відділку, до школи для "проведення бесіди" з ученицею приходили співробітники Федеральної служби безпеки (ФСБ) РФ.

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Згодом на батька школярки склали адміністративний протокол за статтею про "дискредитацію" російської армії, пославшись на його антивоєнні коментарі в соцмережах. Наприкінці 2022 року у квартирі Москальова провели обшук. На чоловіка завели кримінальну справу про повторну "дискредитацію" ЗС РФ.

Після цього Москальов і його донька виїхали з Єфремова. Через деякий час адвокат Володимир Білієнко повідомив, що чоловіка оголошено в розшук. Москальова затримали 1 березня, проте наступного дня відпустили під домашній арешт. Його доньку російська влада помістила в притулок.

На початку березня заступник голови московського відділення російської партії "Яблоко" Андрій Морєв запустив петицію з вимогою повернути дівчинку додому.