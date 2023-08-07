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КіноСполучені Штати Америки

"Барбі" зібрала перший мільярд доларів для жінки-режисерки

Анастасія Шепелева
39 хв. тому

Ґрета Ґервіґ стала першою сольною режисеркою, чий фільм зібрав у світовому прокаті понад мільярд доларів.

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Марґо Роббі в ролі Барбі та Раян Ґослінґ у ролі Кена в фільмі Ґрети Ґервіґ
Марґо Роббі в ролі Барбі та Раян Ґослінґ у ролі Кена в фільмі Ґрети ҐервіґФото: Warner Bros. Pictures/AP/picture alliance

Фентезійна комедія "Барбі" американської режисерки Ґрети Ґервіґ зібрала понад мільярд доларів у світовому прокаті за перші 17 днів показу, повідомила в неділю, 6 серпня, компанія Warner Bros. Pictures.

Фільм уже зібрав 459 мільйонів доларів у США і Канаді та ще 572 мільйона доларів за кордоном. Ці дані підтверджує також аналітична компанія Comscore.

За словами керівництва Warner Bros., "Барбі" не лише подолала мільярдний рубіж касових зборів, але й зробила це за 100-річну історію компанії швидше, ніж будь-який інший фільм, зокрема з франшизи "Гаррі Поттер".

У сучасній історії кінопрокату понад мільярд доларів без урахування інфляції заробили загалом 53 стрічки, пише AFP.

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Рекорд для режисерки

Ґервіґ стала першою жінкою, яка подолала мільярдний рубіж, як сольна режисерка. Раніше рекорд у майже 822 мільйони доларів належав Петті Дженкінс, яка зняла "Диво-жінку".

Три фільми, співрежисерами яких разом із чоловіками були жінки, поки що випереджають "Барбі" за касовими зборами: мультфільми "Крижане серце" і "Крижане серце 2" (1,3 і 1,45 мільярда доларів відповідно) та  "Капітан Марвел" (1,1 мільярда). 

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