"Барбі" зібрала перший мільярд доларів для жінки-режисерки

39 хв. тому 39 хв. тому

39 хв. тому 39 хв. тому

Фентезійна комедія "Барбі" американської режисерки Ґрети Ґервіґ зібрала понад мільярд доларів у світовому прокаті за перші 17 днів показу, повідомила в неділю, 6 серпня, компанія Warner Bros. Pictures.

Фільм уже зібрав 459 мільйонів доларів у США і Канаді та ще 572 мільйона доларів за кордоном. Ці дані підтверджує також аналітична компанія Comscore.

За словами керівництва Warner Bros., "Барбі" не лише подолала мільярдний рубіж касових зборів, але й зробила це за 100-річну історію компанії швидше, ніж будь-який інший фільм, зокрема з франшизи "Гаррі Поттер".

У сучасній історії кінопрокату понад мільярд доларів без урахування інфляції заробили загалом 53 стрічки, пише AFP.

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Рекорд для режисерки

Ґервіґ стала першою жінкою, яка подолала мільярдний рубіж, як сольна режисерка. Раніше рекорд у майже 822 мільйони доларів належав Петті Дженкінс, яка зняла "Диво-жінку".

Три фільми, співрежисерами яких разом із чоловіками були жінки, поки що випереджають "Барбі" за касовими зборами: мультфільми "Крижане серце" і "Крижане серце 2" (1,3 і 1,45 мільярда доларів відповідно) та "Капітан Марвел" (1,1 мільярда).

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