Банкова чекає на швидкі поставки німецької бронетехніки
Ігор Бурдига
2 год. тому
Радник керівника ОП Михайло Подоляк розраховує на швидке досягнення домовленості з урядом Німеччини про постачання західних танків та БМП.
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Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк чекає на швидке вирішення питання щодо постачання німецьких танків Leopard і бронемашин Marder. "Безумовно ми наполегливо працюємо в цьому напрямку і теж маємо успіхи", - сказав Подоляк в інтерв'ю газеті Welt am Sonntag. "Я думаю, що ми дійдемо згоди з нашими німецькими партнерами щодо танків. (...) Ми готові заплатити будь-яку ціну за безпеку Європи. Тільки допоможіть нам інструментами (зброєю. - Ред.)!"
За словами Подоляка, від постачання західної зброї залежить подальший перебіг війни, зокрема, деокупація захоплених росіянами українських територій на півдні та сході України.
"Ми не можемо ефективно протистояти їм (російським військам. - Ред.), якщо у них 10 тисяч танків, а у нас лише сто. Танки, зокрема, можуть забезпечити активізацію на полі бою і звільнення місць у Херсонській, Запорізькій, Луганській та Донецькій областях", - вважає український посадовець.
Раніше уряд ФРН постійно наголошував, що не готовий одноосібно без кооперації з іншими західними партнерами постачати Україні бойові танки західного зразка.
Подоляк знову повторив умови, за яких Київ готовий буде повернутись до мирних переговорів з Москвою: звільнення території України - включно з Донбасом і Кримом. "Все решта - неприпустимо, адже ультиматум Росії означатиме лише подальше продовження війни", - додав Подоляк.
В таких умовах єдиним способом припинити "геноцидну війну", яку Росія веде проти України, на думку українського чиновника, стане надання Україні достатньої кількості озброєнь, зокрема системи ЗРК та антидронових систем, які дозволять закрити небо. В такому разі можна "чітко математично обрахувати", якого часу вистачить, коли в Росії розпочнуться незворотні процеси й можна було забути про "Путіна, як такого".
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