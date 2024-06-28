РФ ударила балістикою по пшеничному полю на Одещині

В Одеській області внаслідок російського удару балістичною ракетою "Іскандер-М" із касетним зарядом зайнялось пшеничне поле.

Внаслідок ракетного удару РФ по Одеській області в п'ятницю, 28 червня, загорілося поле з пшеницею.

Як повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер, удару завдали балістистичною ракетою, попередньо "Іскандер-М", із касетним зарядом.

"Внаслідок влучання зайнялось пшеничне поле. Пожежу ліквідовують", - написав він у своєму Telegram-каналі.

Інформації про постраждалих не надходило. Збитки уточнюються.

Сили оборони Півдня України опублікували фото з місця атаки.