РФ ударила балістикою по пшеничному полю на Одещині

РФ ударила балістикою по пшеничному полю на Одещині28 червня 2024 р.
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Внаслідок ракетного удару РФ по Одеській області в п'ятницю, 28 червня, загорілося поле з пшеницею.
Як повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер, удару завдали балістистичною ракетою, попередньо "Іскандер-М", із касетним зарядом.
"Внаслідок влучання зайнялось пшеничне поле. Пожежу ліквідовують", - написав він у своєму Telegram-каналі.
Інформації про постраждалих не надходило. Збитки уточнюються.
Сили оборони Півдня України опублікували фото з місця атаки.