Баку та Єреван обміняються бранцями і дипломатичними жестами

Вірменія та Азербайджан домовились звільнити полонених військовослужбовців та підтримати одне одного в питаннях проведення наступної кліматичної конференції ООН.

Вірменія та Азербайджан підтвердили "намір досягти мирного договору, заснованого на повазі до принципів суверенітету та територіальної цілісності", йдеться у спільній заяві, поширеній пресслужбою уряду Вірменії у четвер, 7 грудня у Facebook.

У документі також зазначається, що сторони досягли домовленості про "вжиття відчутних кроків у напрямку зміцнення довіри між двома державами". "На знак доброї волі" Азербайджан зобов'язався звільнити 32 полонених вірменські військовослужбовців, а Вірменія - двох азербайджанських.

Крім того, "як жест доброї волі" Вірменія підтримала заявку Азербайджану на проведення 29-ої Конференції сторін Рамкової конвенції ООН про зміну клімату (COP29) і зняла свою кандидатуру. У відповідь Баку підтримав кандидатуру Єревана на членство в бюро Східноєвропейської групи на цій конференції.

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ЄС вітає домовленості та обмін полоненими

Глава Європейської Ради Шарль Мішель привітав домовленості між двома країнами. "Раді вітати великий прорив у відносинах Вірменії та Азербайджану, які опублікували спільну заяву. Зокрема, вітаємо звільнення затриманих та безпрецедентне відкриття політичного діалогу", - написав Мішель у соцмережі X.

За його словами, становлення та поглиблення двостороннього діалогу між сторонами було ключовою метою "Брюссельського формату" під проводом Європейського Союзу. Мішель закликав лідерів Вірменії та Азербайджану якнайшвидше завершити мирний процес.

Вірменія та Азербайджан упродовж десятиліть конфліктували щодо Нагірного Карабаху - регіону Азербайджану, населеного переважно етнічними вірменами. У вересні 2023 року армія Азербайджану провела масштабну операцію та повернула Карабах під свій контроль.

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