Байден завершив прощальний візит до Німеччини

Під час візиту до Німеччини Джо Байден зустрівся з президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром і канцлером Олафом Шольцом. Також він провів чотиристоронню зустріч за участі Шольца, Еммануеля Макрона і Кіра Стармера.

Президент США Джо Байден завершив свій останній візит до Німеччини як глава держави. Ввечері в п'ятницю, 18 жовтня, він вилетів назад до Сполучених Штатів. Візит Байдена до Берліна тривав менше 24 годин.

Американський лідер прибув до столиці ФРН напередодні пізно увечері. У п'ятницю його прийняв з військовими почестями у своїй резиденції в Берліні - палаці Бельвю - президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier).

Він вручив Байдену найвищу державну нагороду ФРН - Великий хрест особливого ступеня ордена "За заслуги перед Федеративною Республікою Німеччина".

Макрон, Байден, Стармер та Шольц зустрілися у Берліні Фото: Frederic Kern/Geisler-Fotopress/picture alliance

Анонсуючи цю подію, канцелярія президента ФРН зазначила, що таким чином було відзначено заслуги Байдена у зміцненні німецько-американської дружби та трансатлантичного альянсу, особливо на тлі агресії Росії проти України. Байден став першим після Джорджа Буша-старшого президентом США, який отримав найвищу державну нагороду Німеччини.

У центрі уваги - Україна та Близький Схід

Під час зустрічі Штайнмаєр та Байден обговорили питання підтримки України та деескалації конфлікту на Близькому Сході. Ці ж теми порушувалися в бесіді з канцлером Олафом Шольцом (Olaf Scholz) і на зустрічі у форматі "четвірки" за участю Байдена та Шольца, а також президента Франції Еммануеля Макрона та прем'єр-міністра Великобританії Кіра Стармера.

До цієї зустрічі могла долучитися і прем'єрка Італії Джорджа Мелоні, втім, 16 жовтня вона повідомила, що "не зможе бути присутньою за жодних обставин", оскільки має відвідати Близький Схід, зокрема Ліван.

Спочатку Байден планував прибути до Німеччини 10 жовтня із триденним державним візитом, під час якого мав, крім іншого, взяти участь у зустрічі контактної групи по Україні на американській авіабазі Рамштайн. Однак він відклав цей візит через ураган "Мілтон", який наближався на той час до узбережжя Флориди. Через це засідання у форматі "Рамштайн" перенесли на невизначений термін.

Останній державний візит президента США до ФРН відбувся 1985 року, коли Рональд Рейган відвідав Бонн, Бітбург і Берген-Бельзен.