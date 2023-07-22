Байден запросив главу ЦРУ Бернса стати членом його кабінету
Президент США Джо Байден запросив директора Центрального розвідувального управління (ЦРУ) Вільяма Бернса увійти до складу його кабінету, повідомляє агентство Reuters у п'ятницю, 21 липня. Газета The Washington Post зазначає, що це скоріше символічний жест, і суттєвих нових повноважень глава ЦРУ не отримає. Однак у такий спосіб Байден відзначає важливу роль Бернса як одного зі своїх найближчих радників з питань національної безпеки та зовнішньої політики.
Аргументуючи своє рішення, президент США наголосив на "тверезому та довготривалому підході" Бернса до ключових викликів у цих галузях. До таких Байден відніс війну Росії проти України, суперництво США з Китаєм і ризики, які несуть нові технології.
Тепер Бернс зможе брати участь у засіданнях кабінету Байдена - разом із віцепрезиденткою Камалою Гарріс, міністрами, генпрокуроркою і своєю безпосередньою керівницею директоркою Національної розвідки Евріл Гейнс.
Бернс попереджав Кремль про наслідки вторгнення в Україну
Вільям Бернс - перший професійний дипломат, який очолив ЦРУ. Уже в новому ранзі він не раз проводив переговори з лідерами РФ і України. На початку листопада 2021 року Бернс прилітав до Москви, де, як пишуть ЗМІ, попереджав Кремль про наслідки в разі нападу на Україну. Рік потому, у листопаді 2022-го, він зустрівся в Анкарі з директором Служби зовнішньої розвідки РФ Сергієм Наришкіним, і цього разу застеріг Москву вже від будь-якого застосування ядерної зброї.
Також у листопаді 2022-го, а потім і в січні 2023-го Вільям Бернс приїжджав до Києва, де зустрічався з президентом України Володимиром Зеленським і повідомляв йому про найближчі військові операції, які готувала Росія.
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