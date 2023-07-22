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Байден запросив главу ЦРУ Бернса стати членом його кабінету

Олег Соколенко | Анастасія Шепелева
19 хв. тому

Президент США Джо Байден запросив директора ЦРУ Вільяма Бернса увійти до складу його кабінету. Він відзначив "тверезий" підхід Бернса до війни РФ проти України, протистояння США з Китаєм і нових технологічних викликів.

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Президент США Джо Байден і директор ЦРУ Вільям Бернс
Президент США Джо Байден і директор ЦРУ Вільям БернсФото: Susan Walsh/AP Photo/picture alliance

Президент США Джо Байден запросив директора Центрального розвідувального управління (ЦРУ) Вільяма Бернса увійти до складу його кабінету, повідомляє агентство Reuters у п'ятницю, 21 липня. Газета The Washington Post зазначає, що це скоріше символічний жест, і суттєвих нових повноважень глава ЦРУ не отримає. Однак у такий спосіб Байден відзначає важливу роль Бернса як одного зі своїх найближчих радників з питань національної безпеки та зовнішньої політики.

Аргументуючи своє рішення, президент США наголосив на "тверезому та довготривалому підході" Бернса до ключових викликів у цих галузях. До таких Байден відніс війну Росії проти України, суперництво США з Китаєм і ризики, які несуть нові технології.

Тепер Бернс зможе брати участь у засіданнях кабінету Байдена - разом із віцепрезиденткою Камалою Гарріс, міністрами, генпрокуроркою і своєю безпосередньою керівницею директоркою Національної розвідки Евріл Гейнс.

Бернс попереджав Кремль про наслідки вторгнення в Україну

Вільям Бернс - перший професійний дипломат, який очолив ЦРУ. Уже в новому ранзі він не раз проводив переговори з лідерами РФ і України. На початку листопада 2021 року Бернс прилітав до Москви, де, як пишуть ЗМІ, попереджав Кремль про наслідки в разі нападу на Україну. Рік потому, у листопаді 2022-го, він зустрівся в Анкарі з директором Служби зовнішньої розвідки РФ Сергієм Наришкіним, і цього разу застеріг Москву вже від будь-якого застосування ядерної зброї.

Також у листопаді 2022-го, а потім і в січні 2023-го Вільям Бернс приїжджав до Києва, де зустрічався з президентом України Володимиром Зеленським і повідомляв йому про найближчі військові операції, які готувала Росія.

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