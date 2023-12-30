Байден закликав світову спільноту "зупинити Путіна"

Президент США Джо Байден наголосив, що мета Володимира Путіна за майже два роки вторгнення не змінилася і полягає в тому, щоб знищити Україну.

Масовані удари Росії ракетами і безпілотниками по українських містах 29 грудня - це чергове суворе нагадування світу про те, що цілі Володимира Путіна в розв'язаній війні проти України не змінилися навіть майже через два роки після початку повномасштабного вторгнення в сусідню країну, наголосив президент США Джо Байден. У спеціальній заяві, опублікованій на сайті Білого дому у п'ятницю, 29 грудня, Байден звернув увагу на те, що під час цієї найбільшої повітряної атаки на Україну з початку війни цілями РФ були міста та об'єкти цивільної інфраструктури по всій країні.

За словами Джо Байдена, ця нічна атака свідчить про те, що Путін, як і раніше, "прагне знищити Україну і підкорити її народ". "Його треба зупинити", - переконаний президент США.

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Байден знову закликав Конгрес США схвалити допомогу Україні

Президент США зазначив, що вночі 29 грудня українським силам ППО вдалося збити багато російських ракет та дронів, чому сприяли передані країнами-союзниками системи протиповітряної оборони. Американський народ може пишатися тим, що допоміг урятувати життя людей в Україні, наголосив Байден. Водночас він нагадав, що якщо Конгрес не вживе термінових заходів у 2024 році, США не зможуть продовжувати передавати озброєння і системи ППО, необхідні Україні. Тому Конгрес США повинен "діяти без подальших зволікань" у питанні щодо військової допомоги Україні, наголосив він.

Байден: Ставки цієї боротьби виходять далеко за межі України

У заяві щодо атаки Росії у ніч та зранку 29 грудня Байден зазначив, що "ставки цієї боротьби виходять далеко за межі України" і зачіпають НАТО, безпеку Європи та майбутнє трансатлантичних відносин. "Путін не просто намагався знищити Україну - він також погрожував деяким нашим союзникам по НАТО, - заявив американський лідер. - Коли диктаторам та автократам дозволяють грубо діяти в Європі, зростає ризик, що США будуть безпосередньо втягнуті (у цю ситуацію - Ред.)".

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