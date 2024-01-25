Байден закликав Конгрес схвалити продаж Туреччині F-16

Після того як парламент Туреччини підтримав прийом Швеції до НАТО, президент США надіслав профільним комітетам Конгресу лист із закликом не перешкоджати угоді з продажу Анкарі винищувачів.

Після ратифікації парламентом Туреччини заявки Швеції на вступ до НАТО президент США Джо Байден надіслав листа керівникам комітету з міжнародних відносин Сенату і комітету у закордонних справах Палати представників США із закликом схвалити продаж Туреччині винищувачів F-16. Про це повідомило агентство Reuters в четвер, 25 січня.

Парламент Туреччини проголосував за прийом Швеції в НАТО 23 січня. "За" ратифікацію заявки виступили 287 депутатів, 55 висловилися "проти". Тепер документ надійде на підпис президенту Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану. Як пише Reuters із посиланням на джерела, лист Байдена було надіслано 24 січня, водночас його адміністрація ще офіційно не поінформувала Конгрес про плани продажу F-16.

Тим часом видання The New York Times зазначає , що Байден надіслав листа чотирьом високопоставленим представникам Конгресу, й вони поки що не дали своєї згоди на продаж літаків Анкарі. "Один або кілька з них можуть попросити адміністрацію Байдена дати гарантії щодо дій Туреччини з деяких питань зовнішньої політики, перш ніж погоджуватися на передачу", - йдеться в публікації.

Раніше депутати Конгресу попереджали, що не голосуватимуть щодо питання про продаж Туреччині бойових літаків до того, як під документом про ратифікацію країною шведської заявки стоятиме підпис президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана.

У жовтні 2021 року Туреччина подала запит на купівлю винищувачів Lockheed Martin F-16 і близько 80 комплектів модернізації для наявних у неї військових літаків на загальну суму в 20 мільярдів доларів США. Кожна велика угода з продажу озброєнь за кордон вивчається керівництвом комітету з міжнародних відносин Сенату і комітету у закордонних справах Палати представників. Вони зазвичай ретельно розглядають або висловлюють побоювання з приводу ситуації з правами людини або щодо дипломатичних проблем, які можуть затримати або блокувати такі угоди, нагадує Reuters.

Шлях Швеції до НАТО

Швеція подала заявку про вступ до Північноатлантичного альянсу одночасно з Фінляндією 2022 року на тлі російського повномасштабного вторгнення в Україну. Фінляндія офіційно стала членом НАТО 4 квітня 2023 року. Прийняття Швеції до альянсу не схвалили досі дві держави - Туреччина та Угорщина.

Туреччина відмовлялася схвалити заявку Стокгольма, оскільки звинувачувала Швецію в підтримці курдських активістів, яких Анкара вважає терористами. Швеція зі свого боку стверджує, що, посиливши свою політику, виконала умови Анкари. Після довгих переговорів і обговорень умов президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган передав турецькому парламенту заявку Швеції на розгляд.

Угорщина - єдина країна, яка поки що не схвалила заявку Швеції

Після схвалення Туреччиною вступу Швеції до Північноатлантичного альянсу єдиною країною, яка ще не зробила цього, залишається Угорщина.

24 січня прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан пообіцяв якнайшвидше ратифікувати прийняття Швеції в НАТО. "Я підтвердив, що угорський уряд підтримує членство Швеції в НАТО. Я також наголосив, що ми будемо й надалі переконувати Державні збори (парламент. - Ред.) якнайшвидше проголосувати на підтримку вступу Швеції та завершити процедуру ратифікації за першої нагоди", - написав Орбан у соцмережі X після завершення телефонної розмови з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом цього дня.

Віктор Орбан не уточнив, коли саме може відбутися голосування в парламенті Угорщини з питання про вступ Швеції до Північноатлантичного альянсу. Наступна сесія розпочнеться 27 лютого. Поки незрозуміло, чи може угорський парламент зібратися до цього на позачергове засідання.

Питання про ратифікацію вступу Швеції до НАТО вже схвалено профільними комітетами Державних зборів Угорщини, залишилося провести лише голосування на пленарному засіданні.