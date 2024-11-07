Байден просить американців знизити температуру після виборів

Президент США Джо Байден у четвер, 7 листопада, закликав американців "знизити політичну температуру" після перемоги Дональда Трампа на виборах.

"Я сподіваюся, що ми можемо, незалежно від того, за кого ви голосували, побачити один в одному не супротивників, а співвітчизників-американців. Знизити температуру", - сказав Байден у зверненні до нації.

Байден запевнив Трампа в мирній передачі влади

Він повідомив, що вже зателефонував Трампу, щоби привітати того з перемогою та запевнити, що передача влади буде "мирною і організованою". "20 січня ми матимемо мирну передачу влади", - запевнив Байден.

Він закликав прихильників не втрачати надію після переобрання Трампа. "Пам'ятайте, поразка не означає, що ми переможені", - цитує Байдена агенція AFP.

Байден також заявив, що перемога Трампа має "покласти край" сумнівам щодо прозорості виборчої системи США.

Нагадаємо, що в 2021 році Трамп, який тоді теж балотувався у президенти, неправдиво заявив, що вибори 2020 року були у нього "вкрадені". Це настільки роз'ятрило ультраправих прихильників республіканського кандидата, що 6 січня вони взяли штурмом Капітолій США, щоби спробувати зупинити підрахунок голосів. Згодом того ж дня повним переможцем оголосили Байдена. Під час заворушень загинули п'ятеро людей, 140 поліцейських були поранені, близько 50 протестувальників затримали. Сотні учасників штурму вже були засуджені до різних термінів позбавлення волі.

Загалом у справах про штурм Капітолія проходять понад 1230 осіб, зокрема й Трамп. Йому офіційно висунули обвинувачення в змові з метою зберегти владу, незважаючи на поразку на виборах 2020 року. Сам Трамп заперечує свою провину.