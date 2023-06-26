Байден заявив про непричетність Заходу до заколоту у РФ

За словами президента США Джо Байдена, події в РФ є внутрішньополітичною ситуацією, водночас поки зарано оцінювати їхні наслідки для України.

Президент США Джо Байден у понеділок, 26 червня, заявив, що Сполучені Штати і Північноатлантичний альянс (НАТО) не причетні до спроби заколоту в Росії, організованої засновником ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним.

"Ми не маємо до цього жодного стосунку. Це була частина боротьби всередині російської системи", - заявив лідер США.

Як розповів Байден, він доручив команді з національної безпеки інформувати його про ситуацію "щогодини" і готуватися до різних сценаріїв розвитку подій, які він не деталізував, пише Reuters.

Крім того, на вихідних Байден мав відеодзвінок з союзниками, під час якого вони домовилися не дати президенту Росії Володимиру Путіну "жодного приводу звинувачувати в цьому Захід" або НАТО. Між тим, міністр закордонних справ Сергій Лавров вже заявляв про розслідування російськими спецслужбами імовірного впливу Заходу на спробу заколоту.

Байден зазначив, що він і його команда продовжать оцінювати наслідки цього інциденту, зокрема вплив на війну проти України. "Ще занадто рано робити остаточні висновки про те, до чого це призведе", - наголосив лідер США та додав, що США продовжать підтримувати Україну "незалежно від того, що відбувається в Росії".

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Спроба заколоту, вчинена бойовиками ПВК "Вагнер"

Заколот найманців на чолі з Євгеном Пригожиним почався пізно ввечері 23 червня і тривав трохи менше доби. Він звинуватив міністра оборони Сергія Шойгу і його відомство в авіаударі по таборах ПВК, внаслідок чого, за його словами, загинуло багато людей. Міноборони РФ ці звинувачення відкинуло.

Пригожин оголосив, що "Група Вагнера" висунулася "зупиняти зло, яке несе військове керівництво країни". Уночі на вулицях Москви з'явилася військова техніка, а бойовики захопили військові об'єкти в Ростові-на-Дону і рушили на Москву.

Увечері 24 червня Пригожин несподівано оголосив, що розгортає колони і йде в польові табори, вказавши на загрозу кровопролиття. Водночас правитель Білорусі Олександр Лукашенко повідомив, що провів переговори з Пригожиним на прохання Володимира Путіна і домовився про зупинку руху бойовиків ПВК "Вагнер" до Москви.

У Кремлі згодом повідомили, що Пригожин виїде в Білорусь, а з нього знімуть обвинувачення в збройному заколоті та не будуть переслідувати бойовиків "Вагнера". Інформації про те, що Пригожин перебуває в Білорусі, немає. За даними російських ЗМІ, станом на ранок понеділка кримінальну справу проти нього не закрили. 26 червня Пригожин заявив, що не мав на меті змінювати керівництво країни.

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