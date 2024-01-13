Байден вважає нинішній момент переломним в історії

Американський президент Джо Байден вважає, що зараз світ переживає переломний момент в історії. Його основною ознакою є загроза демократії, зазначили в Білому домі.

Президент США Джо Байден вважає, що світ сьогодні переживає переломний момент в історії, зазначив на брифінгу 12 січня координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки при Білому домі Джон Кірбі.

"Ви знаєте, президент Байден описує цей час, у якому ми живемо, як переломний момент, і він має рацію. Я маю на увазі, якщо ви подивитеся, то по всьому світу одна з речей, які є спільною темою, це те, що демократія перебуває під загрозою. І демократії загрожують багатьма різними способами", - сказав він.

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За його словами, Байден "вірить у зовнішню політику, яка зміцнює союзників і партнерів, спирається на альянси та визнає, що США не можуть зробити все самі, хоча американське лідерство є життєво важливим для вирішення проблем".

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