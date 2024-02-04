Байден впевнено перемагає на перших праймеріз демократів

Більшість прибічників демократів у штаті Південна Кароліна підтримують кандидатуру Джо Байдена на президентських виборах у США. Цей штат став першим, де цього року демократи проводили первинні вибори.

Чинний президент США Джо Байден впевнено перемагає на праймеріз Демократичної партії у штаті Південна Кароліна, повідомляє у неділю, 4 лютого, агенція АР. Південна Кароліна стала першим штатом, у якому демократи проводили попередні вибори в рамках передвиборчої кампанії 2024 року. Це штат також підтримував кандидатуру Байдена і в 2020 році, тож його перемога не стала сюрпризом, зауважує агенція.

"У 2020 році саме виборці Південної Кароліни довели неправоту експертів, вдихнули нове життя в нашу кампанію та поставили нас на шлях перемоги в президентських виборах, - зазначив Джо Байден, цитує CNN. - Тепер, у 2024 році, мешканці Південної Кароліни знову висловилися, і я не сумніваюся, що ви поставили нас на шлях до того, щоб знову виграти президентські вибори - і знову зробити Дональда Трампа невдахою".

Байдену потрібна підтримка афроамериканців

Раніше праймеріз демократів розпочиналися зі штатів Айова і Нью-Гемпшир. Втім, цього року Національний комітет Демократичної партії вирішив проводити голосування там пізніше стикнувшись з критикою щодо того, що їхнє населення, в якому переважають білі виборці, не відображає електоральну базу демократів, яка є набагато різноманітнішою у національному масштабі, зауважує CNN.

Втім, вже перші праймеріз у Південній Кароліні засвідчили певні проблеми із підтримкою, з якою стикається Байден. У 2020 році афроамериканці становили половину первинного електорату партії в штаті. За даними AP VoteCast, на загальних виборах Байдена підтримав 91 відсоток афроамериканців по всій країні.

Однак, згідно з останніми дослідженнями AP і незалежної соціальної дослідницької організацій NORC, рейтинг схвалення Байдена серед дорослих афроамериканців становить 42 відсотки. Праймеріз у Південній Кароліні охарактеризувалися низькою явкою афроамериканців, що може свідчити про значне зниження ентузіазму виборців, зауважує AP.

Значні шанси Трампа стати кандидатом від республіканців

Хоча штати Колорадо і Мен ухвалили рішення не допустити експрезидента США Дональда Трампа до праймеріз Республіканської партії на їхній території, які мають відбутися 5 березня, наразі він зберігає високі шанси стати кандидатом в президенти від республіканців.

В середині січня Трамп упевнено переміг на кокусах в штаті Айова - першому етапі внутрішньопартійних виборів у республіканців. А згодом губернатор штату Флорида Рон ДеСантіс, якого Трамп називав своїм головним конкурентом на праймеріз, оголосив, що не братиме участі у виборах і підтримав експрезидента США.

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