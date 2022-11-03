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Прибуття військових США до ПольщіФото: MACIEJ GOCLON/FOTONEWS/newspix/imago images
КонфліктиУкраїна

Байден: Війська США ще довго залишаться у Східній Європі

Анастасія Шепелева | Максим Сидоржевський
39 хв. тому

253-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події четверга, 3 листопада.

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24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 2 листопада.

На цій сторінці DW розповідає про події четверга, 3 листопада (час київський).

++07.39++

У результаті ворожих обстрілів у середу ввечері було знеструмлено Запорізьку атомну електростанцію, повідомляє "Енергоатом". "Вчора, 2 листопада 2022 року, внаслідок рашистського обстрілу пошкоджено дві останні високовольтні лінії зв'язку Запорізької АЕС з українською енергосистемою. О 23:04 станція перейшла в режим повного знеструмлення. Включилися всі 20 дизель-генераторів", - сказано в повідомленні, опублікованому в Telegram-каналі компанії в четвер уранці. Зазначається, що наразі схему живлення власних потреб ЗАЕС оптимізовано, залишено в роботі 9 дизель-генераторів. Енергоблоки 5 та 6 переводяться в холодний стан. Пального необхідного для роботи дизель-генераторів у режимі повного знеструмлення ЗАЕС залишилося на 15 діб, додали в "Енергоатомі".

++07.27++

Рада Безпеки ООН відхилила резолюцію Росії із вимогою провести розслідування нібито участі Вашингтона і Києва в реалізації програм створення біологічної зброї в Україні. Під час голосування з цього питання в середу, 2 листопада, документ підтримали лише дві країни - сама Росія і Китай. Проти виступили США, Великобританія і Франція. Решта десять держав-непостійних членів РБ ООН утрималися. Для ухвалення резолюції було необхідно щонайменше дев'ять голосів.

++07.15++

Додаткові війська США, перекинуті до Польщі та інших країн НАТО у зв'язку з військовою агресією Росії проти України, залишаться там ще тривалий час. Про це 2 листопада заявив президент США Джо Байден. Кількома годинами раніше зі схожою заявою виступив координатор зі стратегічних комунікацій Білого дому Джон Кірбі. Він наголосив, що США дуже серйозно ставляться до безпеки східного флангу і що саме тому президент Байден відправив додаткові 20 тисяч американських військовослужбовців до Європи.

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