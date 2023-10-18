Байден відклав візит до Йорданії на тлі удару по лікарні

В ході візиту на Близький Схід президент США відвідає лише Ізраїль, повідомили в Білому домі. У Йорданії заявили, що зустріч короля Абдалли II і Джо Байдена скасована.

Президент США Джо Байден відклав візит до Йорданії, де мав зустрітися з королем Абдаллою II, повідомляє в ніч на середу, 18 жовтня, AFP із посиланням на Білий дім. У рамках запланованого візиту на Близький Схід Байден відвідає лише Ізраїль. Повідомлення про це надійшло на тлі інформації про удар по лікарні в Секторі Гази, у якому палестинська та ізраїльська сторона звинувачують одна одну.

Зазначається, що президент США ухвалив рішення скасувати візит до Йорданії після "консультацій" із королем Йорданії Абдаллою II і "на тлі днів жалоби", оголошених главою Палестинської національної автономії Махмудом Аббасом, який мав бути присутнім на зустрічі разом із президентом Єгипту Абделем Фаттахом ас-Сісі.

Джо Байден висловив "свої найглибші співчуття у зв'язку з вибухом у лікарні в Секторі Гази, унаслідок якого втратили життя невинні люди", наголошується в заяві Білого дому.

У своєму акаунті в соцмережі X Байден висловив обурення і глибокий смуток через вибух в лікарні Аль-Ахлі в Газі та жахливі людські жертви. Він наголосив, що доручив команді з питань національної безпеки "продовжувати збирати інформацію про те, що саме сталося".

"Сполучені Штати однозначно виступають за захист життів цивільних під час конфлікту, і ми в жалобі за пацієнтами, медичним персоналом та іншими невинними людьми, які загинули або були поранені в цій трагедії", - зазначив президент США.

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У Йорданії заявили, що зустріч короля Абдалли II і Байдена скасовано

Зі свого боку, глава МЗС Йорданії Айман Хусейн Абдалла ас-Сафаді в інтерв'ю йорданському телеканалу Al-Mamlaka заявив, що зустріч короля Абдалли II і президента США буде можлива лише в тому разі, якщо буде досягнуто згоди щодо припинення війни і "цих масових убивств".

Раніше Армія оборони Ізраїлю поклала відповідальність за удар по лікарняному комплексу в секторі Гази на палестинське угруповання "Ісламський джихад", пославшись на результати аналізу оперативних і розвідувальних даних.

Перед цим ісламістський рух ХАМАС, який контролює Сектор Гази і визнаний терористичною організацією в ЄС, США та Ізраїлі, заявив, що удару по лікарні було завдано з ізраїльського боку.

Після того, як стало відомо про удар по лікарні 17 жовтня, під час якого, ймовірно, загинули сотні людей, у Йорданії та на палестинських територіях почалися заворушення. МЗС Йорданії також заявило про відповідальність Ізраїлю, закликавши забезпечити захист палестинців і об'єднати зусилля з метою негайного припинення конфлікту на Близькому Сході.